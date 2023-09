Comment rejoindre les différentes factions ? | Guide Starfield

Starfield dispose de 5 factions différentes, possédant chacune leur trame narrative. L’une d’elle, Constellation, constitue la trame principale de l’aventure. Les 4 autres composent le contenu annexe et disposent de quêtes spécifiques. Vous pouvez, au cours d’une même partie, rejoindre les 4 factions simultanément et accomplir toutes les quêtes dans la même partie. Nous vous présentons dans ce guide les lieux pour déclencher votre recrutement dans ces factions, ainsi que la personne à qui vous adresser.

A noter que chacune des séries de quêtes vous prendra environ 5 à 6h pour être terminée, que tous les choix sont sans importance majeure et vous donneront toujours la mission suivante ainsi que les mêmes récompenses. A noter cependant qu’en raison de la particularité du New Game +, veillez à ne pas finir votre partie avant d’avoir terminé les lignes de quêtes voulues sous peine de devoir recommencer. Chacune des séries de quêtes vous octroient 3 trophées : un pour rejoindre la faction, un au milieu de la série de quêtes et un pour avoir terminé toutes les quêtes de la faction concernée.

Comment rejoindre Liber Astra ?

La première fois que vous aurez affaire à Liber Astra sera pendant la 3e mission principale Le nid vide, dans laquelle vous allez pour la première fois dans la magnifique ville d’Akila City. Une fois sur place, un braquage a lieu dans la banque centrale de la ville.

Une pause obligatoire dans votre mission vous fera jouer la première mission de cette faction, Braquage avorté. Après votre succès dans cette mission, vous êtes invités à vous rendre auprès de Emma Wilcox plus loin dans la ville pour être recruté et intégrer Liber Astra dans le cadre de la mission de faction Deputy en service.

Comment rejoindre l’Avant-garde ?

Vous aurez la possibilité de rejoindre l’Avant-Garde dès la seconde mission principale de votre aventure Le Vieux Quartier. En effet, dans une conversation, Sarah vous demande de rendre visite à son contact de l’Avant-Garde. Rendez-vous dans le quartier du TAMS et parlez au Commandant John Tuala situé au rez-de-chaussée du bâtiment de l’Union Coloniale. Il vous proposera de rejoindre sans condition l’Avant-Garde.

Vous pouvez accepter pour lancer la série de quêtes dédiées, mais vous pouvez aussi remettre à plus tard, le Commandant restant en attente tout le reste de votre aventure, l’objectif se notant dans les Activités. A noter que vous ne rejoindrez définitivement l’avant-Garde qu’en effectuant les deux premières quêtes de cette série, Supra et Ultra ainsi que Travail de fond.

Comment rejoindre la Flotte écarlate ?

Vous aurez l’opportunité de rejoindre les pirates de la Flotte écarlate dès votre première arrestation par des membres du Sysdef, suite à un transport d’objet de contrebande ou un grave délit ou crime. Dans ce cas, vous devriez faire la rencontre de la Commandante Ikande de l’Avant-Garde sur le vaisseau UC Vigilance. Autrement, le Commandant Tuala vous indiquera que la Commandante Ikande souhaite vous rencontrer dès la mission Travail de fond de l’Avant-Garde.

Elle vous proposera d’intégrer sous couverture la Flotte écarlate vous tenter de les affaiblir de l’intérieur. Cela lancera la première quête de la série de la Flotte écarlate, Juste sous leur nez, afin de payer votre dette et ne pas croupir en prison. A noter que cette mission peut rester en attente si vous ne souhaitez pas la suivre tout de suite. Après une discussion avec la Lieutenante Julian Toft, la mission Charge de preuve débutera, votre première vraie mission pour la série de quêtes de la Flotte écarlate.

A noter que vous pourrez désormais vous rendre sur le vaisseau marchand La Clé dans le système Kryx, où vous ne serez plus attaqués, et dans lequel vous pourrez acheter un brouilleur pour les objets volés ainsi que des vaisseaux spécifiques à la Flotte écarlate.

Comment rejoindre Ryujin Industries ?

Pour accéder à cette mission, plusieurs options s’offrent à vous :

Vous pouvez d’abord jouer la quête principale jusqu’à la quête Toute chose a un prix, jusqu’à ce que la quête de faction Retour aux fourneaux , la première de cette série, se déclenche.

jusqu’à ce que la quête de faction , la première de cette série, se déclenche. Interagir avec des bornes dans New Atlantis pour vous inscrire au recrutement de la société.

Dans tous les cas, rendez-vous ensuite à Néon, sur la planète Volii Alpha du système Volii. Là, entrez dans le bâtiment de Ryujin Industries et montez au niveau des Opérations. Là, discutez avec une certaine Lane Garza pour obtenir l’emplacement du bureau d’Imogene Salzo, le patron de cette société, qui vous fera passer un entretien, si on peut le décrire comme cela avant de vous demander d’aller vous faire un café. Exécutez-vous et suivez les instructions pour rejoindre définitivement la société et déclencher la seconde quête de cette série, Un coup d’avance.

Vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir pour rejoindre les différentes factions de Starfield. A vous de faire vos choix ou de vous lancer à l’aventure pour engranger le maximum d’expérience.