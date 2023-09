Le prix à payer | Soluce principale Starfield

Description : Un Astrien se faisant appeler Le Chasseur a attaqué l’Iris et se rend tout droit à La Loge.

ATTENTION : Pour vous garantir un guide des plus complets, cet article contient plus que jamais des spoilers narratifs. Cette quête ayant une issue définitive, n’hésitez pas à faire une sauvegarde manuelle avant, si l’issue ne vous convient pas. L’issue dépend notamment de vos niveaux d’affinité avec vos compagnons donc prenez garde si vous visez une relation parfaite.

Parlez à Noël

Une fois l’artéfact déposé, Noël vous annonce qu’une attaque s’est tenu sur l’Iris, votre station en orbite, et il y a des blessés graves. Tandis qu’un homme se faisant appeler Le Chasseur intercepte la communication et vous menace d’une attaque imminente, un choix drastique et lourd de conséquences vous attend :

Vous décidez de rester défendre La Loge et les artéfacts, provoquant la mort de votre second compagnon avec le plus d’affinité , présent sur l’Iris

et les artéfacts, provoquant la mort de votre , présent sur l’Iris Vous décidez de partir sauver vos équipiers sur l’Iris, provoquant ainsi la mort de votre compagnon à la plus forte affinité, présent à La Loge

La suite de ce guide retracera la totalité des actions dans les deux scénarii, avant de reprendre un déroulé commun au point Parlez à Vladimir.

Défendez La Loge

Si vous avez décidé de rester sur La Loge, mettez-vous en place en allant parler à Walter au bar à l’étage pour déclencher la suite de la quête. Là, vous êtes attaqués par Le Chasseur et son clone, qui avaient déjà investis La Loge. N’essayez pas de les tuer, vous n’y arriverez pas.

Résistez à l’attaque autant que possible jusqu’à ce que le jeu vous invite à descendre au sous-sol retrouver votre équipe et les artéfacts. Suivez la route pour passer dans Le Puits puis ressortir à l’air libre au pied du Quartier du TAMS après avoir emprunté un ascsenseur. Sur toute la route, Le Chasseur apparaîtra pour vous défier, videz un chargeur mais continuez surtout à courir pour vous échapper en direction du vaisseau qui vous attend sur le tarmac. Une fois en orbite, Le Chasseur prend contact avec vous via la radio. Posez des questions et restez calmes, jusqu’à ce qu’il vous laisse tranquille.

Amarrez dès que possible sur l’Iris pour prendre des nouvelles de vos compagnons et ainsi apprendre la disparition de l’un des vôtres. Allez ensuite parler à Noel avant d’aller parler à Vladimir (voir plus bas).

ou Allez sur l’Iris

Si au contraire, vous avez préféré vous rendre immédiatement sur l’Iris après l’appel de vos compagnons, embarquez dans votre vaisseau après avoir confirmé votre départ auprès de vos compagnons restants sur place.

Une fois sur l’Iris, vous trouvez vos collègues blessés et sonnés, mais en bon état. Vous apprenez alors que La Loge a bien été attaquée et décidez de vous y rendre tout de suite.

Là, vous trouvez les locaux et vos compagnons en piteux état. L’un deux, normalement celui avec lequel vous aurez le plus d’affinités, agonise et donnera son dernier souffle devant vous. Une fois la peine estompée, ressaisissez-vous et allez trouver Noel qui se trouve au Puits. Là, Le Chasseur vous attaque, vous obligeant à fuir vers votre vaisseau direction l’Iris, votre seconde maison.

Une fois dans l’espace, Le Chasseur vous accostera et vous menacera avant de s’enfuir. Accostez sur l’Iris et faites le point avec Noel avant d’aller trouver Vladimir pour la suite de la mission.

Parlez à Vladimir

Dans tous les cas, vous voici rendus à ce point. Vladimir vous annonce que La Loge ou l’Iris sont trop peu sûrs pour permettre un maintien des artéfacts en sécurité.

Construisez l’Armillaire sur votre vaisseau OU à un avant-poste

Suite à ses recommandations, il vous propose de construire l’Armillaire, c’est à dire le réceptacle des artéfacts, soit dans votre vaisseau soit dans un de vos avant-postes. Notez que le lieu choisi (ou votre inventaire), subira à l’avenir davantage d’attaques par Le Chasseur.

Si vous décidez de le construire dans votre vaisseau, interagissez avec le panneau de droite avant le cockpit pour le fabriquer.

Si vous décidez de le construire dans un de vos avant-postes, utilisez le menu Quête.

Enfin, direction La Loge sur Jemison pour clôturer la mission. Vous devrez traverser la ville désolée à pied pour rejoindre la planque.

Parlez à Matteo

Sur place, Matteo vous fait part d’une théorie concernant des termes employés par Le Chasseur pendant vos échanges, vous menant tout droit à une prochaine mission. En effet, une fois cette quête au lourd tribut terminée, la quête intitulée Unité, qui vous permettra d’en apprendre plus sur les artéfacts notamment.