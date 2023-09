Unité | Soluce principale Starfield

Description : Matteo pense que le mot « Unité » peut avoir des significations cachées au Sanctum Universum. Nous devrions parler au Prévôt Aquilus au Sanctum Universum.

New Atlantis, planète Jemison, Système Alpha du Centaure Récompenses : 880 EXP

Parlez au Prévôt Aquilus

De retour sur Jemison, dirigez-vous vers le Sanctum Universum signalé par le marqueur de quête sur votre écran, tout proche du quartier du TAMS. Abordez l’homme en pleine discussion de groupe pour qu’il vous invite à le suivre à l’intérieur.

Entrez dans le Sanctum Universum

Une fois dans son bureau, asseyez-vous et engagez la conversation. Posez toutes les questions que vous le souhaitez, l’ordre et la teneur de celles-ci n’ont pas d’importance. Il vous demandera d’aller interroger deux personnes dans la ville susceptibles de vous aider dans votre quête de vérité concernant l' »Unité.

Parlez au prisonnier Va’ruun

Le premier endroit à visiter sera la prison de l’UC, dans laquelle vous pourrez rentrer comme dans un moulin. Suivez les marqueurs jusqu’au port spatial puis entrez dans la zone des cellules pour aborder la prisonnière de la maison Va’ruun, Mir’za. Posez-lui toutes les questions voulues, une fois de plus cela importe peu.

Parlez à la Maison des Lumières

Rebroussez chemin et rendez-vous au Puits, la zone située proche de la Loge et par laquelle vous vous êtes échappés plus tôt. Descendez quelques marches et ouvrez la porte de la Maison des Lumières pour trouver un officiel de bureau, Andy Singh. Une fois de plus, les questions posées importent peu. Puis, retournez voir le Prévôt Aquilus et faites votre rapport pour comprendre où vous rendre désormais.

Aller à Inda II

Vos recherches et discussions diverses vous conduisent en direction de la planète Inda II dans la système Inda. Là, marchez en direction du Repos du pèlerin, une structure située un peu plus loin, composée d’une tente ouverte et d’un bâtiment fermé.

Rechercher des indices sur « Unité »

Sur place, cherchez partout pour trouver des indices sur l' »Unité ». Ceci est un objectif facultatif. Ces indices sont sous forme de livre et il y en a 5 différents :

Le Numéro 1 se trouve dans le sas d’entrée du bâtiment, à côté d’un kit de soins mural et d’un extincteur.

Le Numéro 2 se trouve dans une plus petite tente ouverte entre la tente principale et le bâtiment, sur une caisse.

Le Numéro 3 se trouve tout au fond de la tente.

Le Numéro 4 se trouve dans la partie médiane de la tente, à côté d’une boîte de stockage sur un bureau.

Le Numéro 5 se trouve sur le bureau du pèlerin dans la salle principale où se trouve l’ordinateur.

Une fois toutes ces informations en poche, poursuivez dans le bâtiment jusqu’à trouver un ordinateur devant une porte fermée.

Accéder à la chambre verrouillée

Vous allez devoir répondre à des questions posées par l’ordinateur pour poursuivre. Mettez-vous dans la peau d’un disciple du pèlerin en recoupant les informations des écrits, ou alors aidez-vous en prenant les réponses suivantes :

Qu’est-ce que l’Unité ? Les autres sont une nécessité. Mais ils sont aliénants. Moi-même Prendre le temps, embrasser la compassion.

Une fois les réponses obtenues, la porte s’ouvre. Vous trouverez tout de suite sur la gauche le magazine L’Abécédaire des traqueurs 02 qui augmente de façon permanente les dégâts balistiques de 5%, puis recherchez le livre Derniers écrits du pèlerin, posé sur le bureau de droite pour déclencher votre prochaine destination, Hyla II.

Trouvez le « dard du scorpion » sur Hyla II

Vous risquez de devoir faire plusieurs sauts stellaires pour y parvenir mais une fois sur place, atterrissez aux Ruines anciennes et munissez-vous de vos munitions et soins avant, quelques bêtes seront de la partie. Ce sont des Ikuradons, ils sont très agiles et infligent de nombreux dégâts.

Une fois tout le monde refroidi, avancez vers la structure principale en forme de dard de scorpion puis loin et repérez le puzzle devant vous. Un hologramme vous indique 4 directions différentes pour faire se déplacer le faisceau lumineux central devant vous. Vous allez devoir l’amener au bout de la queue de la Constellation du Scorpion en utilisant l’hologramme. Une fois ceci fait, la structure s’éclaire et vous obtenez les coordonnées de votre dernière destination pour cette mission.

Rendez-vous à la dernière étoile de Scorpius

A peine êtes vous parvenus dans le Système Oborum Prime face à la planète Oborum III, que vous tombez face au vaisseau du Chasseur. La mission s’arrête ici car vous êtes désormais prêts et prêts à en savoir énormément plus sur l’univers de Starfield et le rôle des Astriens. Ce sera le cadre de la mission Sur leurs traces qui se déclenche donc dès votre arrivée dans la Constellation du Scorpion.