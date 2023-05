Voici tout ce qu’il faut savoir sur Kirara dans Genshin Impact.

Présentation de Kirara

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Sayumi Suzushiro

: Sayumi Suzushiro Anniversaire : 22 janvier

: 22 janvier Date d’arrivée en bannière : 24 mai 2023

Description officielle : « Une coursière de Komaniya Express, une société de livraison située à Inazuma. C’est une nekomata qui aime son travail et la société humaine. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Ouvre-colis : Enchaîne jusqu’à 4 coups.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher trois coups de griffes rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher trois coups de griffes rapides. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Coup de patte miaou-téorite : Appui simple : Saute dans les airs avec l’agilité d’un chat passant à travers des buissons et frappe l’ennemi avec un coup de pied volant qui inflige des dégâts Dendro de zone tout en déployant un bouclier de transport sécurisé et en accordant à Kirara une brève application Dendro. Le bouclier absorbe les dégâts Dendro 250 % plus efficacement, et son absorption de dégâts est basée sur les PV max de Kirara, mais ne dépassera pas un certain pourcentage de ses PV max. L’absorption de dégâts restante d’un bouclier de transport sécurisé se cumulera si un autre bouclier de transport sécurisé est obtenu en même temps, tandis que sa durée sera réinitialisée. Appui long : Poussée par son envie de « finir sa livraison en une demi-journée », Kirara déploie un bouclier de transport sécurisé identique à celui créé lors d’un appui simple et se recroqueville dans un colis express spécial avant d’entrer dans l’état Neko-colis urgent afin de se déplacer et de combattre plus rapidement. Neko-colis urgent : Inflige des dégâts Dendro aux ennemis percutés, cet effet pouvant être déclenché sur un même ennemi une fois toutes les 0,5 seconde. Dans cet état, la vitesse de déplacement, la vitesse d’escalade et la capacité de saut de Kirara augmentent, mais sa consommation d’endurance lors de l’escalade augmente également. Lorsque la durée prend fin ou la capacité est utilisée une nouvelle fois, un coup de rectigriffes plus puissant que lors d’un appui simple est déclenché, infligeant des dégâts Dendro de zone. L’état Neko-colis urgent a une durée maximum de 10 secondes. Lorsque l’état prend fin, la capacité entre en temps de recharge. Plus Kirara passe de temps dans cet état, plus le temps de recharge est long. Le sprint ou l’annulation volontaire de l’escalade mettra fin à l’état Neko-colis urgent plus tôt.

: Art secret – Livraison surprise : Envoie un colis spécial en livraison recommandée aux brigands qui doivent être punis, infligeant des dégâts Dendro de zone. Lorsque le colis spécial explose, il se divise en plusieurs noix de cataire qui explosent au contact d’un ennemi ou après un certain temps pour infliger des dégâts Dendro de zone.

Compétences passives

Queues de mistigri : Lorsque Kirara est dans l’état Neko-colis urgent de Coup de patte miaou-téorite, elle obtient 1 cumul d’emballage renforcé chaque fois qu’elle percute un ennemi. Cet effet peut être déclenché sur un même ennemi une fois toutes les 0,5 seconde et cumulé 3 fois maximum. Lorsque l’état Neko-colis urgent prend fin, chaque cumul d’emballage renforcé accorde un bouclier de transport sécurisé à Kirara, dont l’absorption de dégâts équivaut à 20 % de celle d’un bouclier de transport sécurisé créé par Coup de patte miaou-téorite. Si Kirara est déjà protégée par un bouclier de transport sécurisé créé par Coup de patte miaou-téorite, l’absorption de DGT se cumule avec ces boucliers et la durée est réinitialisée.

: Lorsque Kirara est dans l’état Neko-colis urgent de Coup de patte miaou-téorite, elle obtient 1 cumul d’emballage renforcé chaque fois qu’elle percute un ennemi. Cet effet peut être déclenché sur un même ennemi une fois toutes les 0,5 seconde et cumulé 3 fois maximum. Lorsque l’état Neko-colis urgent prend fin, chaque cumul d’emballage renforcé accorde un bouclier de transport sécurisé à Kirara, dont l’absorption de dégâts équivaut à 20 % de celle d’un bouclier de transport sécurisé créé par Coup de patte miaou-téorite. Si Kirara est déjà protégée par un bouclier de transport sécurisé créé par Coup de patte miaou-téorite, l’absorption de DGT se cumule avec ces boucliers et la durée est réinitialisée. Écart pupillaire : Chaque tranche de 1 000 PV max que Kirara possède augmente les dégâts infligés par Coup de patte miaou-téorite de 0,4 % et ceux infligés par Art secret : Livraison surprise de 0,3 %.

: Chaque tranche de 1 000 PV max que Kirara possède augmente les dégâts infligés par Coup de patte miaou-téorite de 0,4 % et ceux infligés par Art secret : Livraison surprise de 0,3 %. Foulée féline : Quand Kirara fait partie de l’équipe, vos personnages dans l’équipe n’effraient pas certains petits animaux en s’approchant, et peuvent ainsi obtenir de la volaille, de la viande crue et de la viande congelée.

Constellation

Circulation d’objets : Lorsque Kirara utilise Art secret : Livraison surprise, chaque tranche de 8 000 PV max qu’elle possède lui permet de créer 1 noix de cataire supplémentaire. Un maximum de 4 noix de cataire supplémentaires peut être créé de cette manière.

: Lorsque Kirara utilise Art secret : Livraison surprise, chaque tranche de 8 000 PV max qu’elle possède lui permet de créer 1 noix de cataire supplémentaire. Un maximum de 4 noix de cataire supplémentaires peut être créé de cette manière. Emballage parfait : Lorsque Kirara est dans l’état Neko-colis urgent de Coup de patte miaou-téorite, elle accorde un bouclier de transport critique aux personnages de l’équipe qu’elle percute. Les boucliers de transport critique possèdent une absorption de dégâts équivalant à 40 % de l’absorption maximum d’un bouclier de transport sécurisé de Coup de patte miaou-téorite et absorbent les dégâts Dendro 250 % plus efficacement. Les boucliers de transport critique durent 12 secondes et peuvent être déclenchés sur un même personnage une fois toutes les 10 secondes.

: Lorsque Kirara est dans l’état Neko-colis urgent de Coup de patte miaou-téorite, elle accorde un bouclier de transport critique aux personnages de l’équipe qu’elle percute. Les boucliers de transport critique possèdent une absorption de dégâts équivalant à 40 % de l’absorption maximum d’un bouclier de transport sécurisé de Coup de patte miaou-téorite et absorbent les dégâts Dendro 250 % plus efficacement. Les boucliers de transport critique durent 12 secondes et peuvent être déclenchés sur un même personnage une fois toutes les 10 secondes. Connaissance des lieux : Niveau d’aptitude Coup de patte miaou-téorite +3.

: Niveau d’aptitude Coup de patte miaou-téorite +3. Étalon de Skanda : Lorsque l’attaque normale, chargée ou plongeante d’un personnage déployé avec un bouclier de transport sécurisé ou un bouclier de transport critique a touché un ennemi, Kirara utilise des noisettes de cataire pour déclencher une attaque coordonnée, infligeant des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 200 % de son attaque. Les dégâts infligés de cette manière sont considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3,8 secondes, tous les personnages de l’équipe partageant ce temps de recharge.

: Lorsque l’attaque normale, chargée ou plongeante d’un personnage déployé avec un bouclier de transport sécurisé ou un bouclier de transport critique a touché un ennemi, Kirara utilise des noisettes de cataire pour déclencher une attaque coordonnée, infligeant des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 200 % de son attaque. Les dégâts infligés de cette manière sont considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3,8 secondes, tous les personnages de l’équipe partageant ce temps de recharge. Mille lieues par jour : Niveau d’aptitude Art secret : Livraison surprise +3.

: Niveau d’aptitude Art secret : Livraison surprise +3. Myriade de curiosités en chemin : Lorsque Kirara a utilisé une compétence ou un déchaînement élémentaires, tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’un bonus de dégâts élémentaires de 12 % pendant 15 secondes.

Comment jouer Kirara ?

Avant de parler des combats, précisons que Kirara est un personnage très utile pour explorer le monde. Elle rappelle évidemment Sayu, mais sa compétence élémentaire est assez utile puisqu’elle peut vous permettre d’escalader les parois rocheuses rapidement.

Si l’on met de côté ce détail, Kirara est aussi efficace lors des combats, ne serait-ce que par son apport de bouclier, qui est assez puissant. Il s’agit donc d’un personnage de soutien. Le but de Kirara lorsqu’elle sera sur le terrain sera de déclencher l’appui long de sa compétence élémentaire afin de toucher le plus d’ennemis possible. Cela va non seulement améliorer le bouclier, mais aussi créer beaucoup de bourgeons à éclater avec vos autres personnages.

Avec qui jouer Kirara ?

Kirara est un personnage assez flexible qui rentre dans pas mal d’équipes. Son bouclier est assez puissant pour que dans certains cas, on se passe de soigneur, et elle entre bien dans les teams avec de l’Hydro et de l’Electro.

Meilleur équipement pour Kirara

Quelle arme pour Kirara ?

Clé de Khaj-Nisut : Une épée qui augmente énormément les PV, donc parfaite pour Kirara.

: Une épée qui augmente énormément les PV, donc parfaite pour Kirara. Lame d’aubier : Pour de la recharge d’énergie et un effet qui fonctionne bien avec un personnage Dendro.

: Pour de la recharge d’énergie et un effet qui fonctionne bien avec un personnage Dendro. Épée rituelle : Même chose pour la recharge, et un effet très utile si vous souhaitez utiliser Kirara pour explorer.

Meilleur set pour Kirara

Ténacité du Millelithe (2 pièces) + Lueur du vourukasha (2 pièces) : Combinaison idéale pour Kirara afin d’augmenter ses PV de 40%.

: Combinaison idéale pour Kirara afin d’augmenter ses PV de 40%. Souvenir de la forêt (2 ou 4 pièces) : Pour compléter avec un autre set ou en 4 pièces, idéal si vous jouez avec un autre personnage Dendro dans votre équipe.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : PV % / Recharge d’énergie

: PV % / Recharge d’énergie Coupe : PV %

: PV % Coiffe/Couronne : PV %

Quelles sub-statistiques en premier pour Kirara ?

PV % Recharge d’énergie Maîtrise élémentaire Taux Critique Dégâts Critique

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Kirara

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Kirara :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Fruit d’Amakumo / 3 x Coquille spectrale / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Fruit d’Amakumo / 3 x Coquille spectrale / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Anneau de sombreur éternelle / 10 x Fruit d’Amakumo / 15 x Coquille spectrale / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Anneau de sombreur éternelle / 10 x Fruit d’Amakumo / 15 x Coquille spectrale / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Anneau de sombreur éternelle / 20 x Fruit d’Amakumo / 12 x Coeur spectral

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Anneau de sombreur éternelle / 20 x Fruit d’Amakumo / 12 x Coeur spectral / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Anneau de sombreur éternelle / 30 x Fruit d’Amakumo / 18 x Coeur spectral

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Anneau de sombreur éternelle / 30 x Fruit d’Amakumo / 18 x Coeur spectral / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Anneau de sombreur éternelle / 45 x Fruit d’Amakumo / 12 x Noyau spectral / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Anneau de sombreur éternelle / 45 x Fruit d’Amakumo / 12 x Noyau spectral / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Anneau de sombreur éternelle / 60 x Fruit d’Amakumo / 24 x Noyau spectral / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Kirara

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Ephémère

Coquille spectrale / Coeur spectral / Noyau spectral

Constambre

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.