Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se présente en français, cet épisode sera bien traduit

Tout manger pour reconstruire

Son titre traduit en français vendait un peu la mèche, mais c’est désormais confirmé, Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sera bien traduit dans notre langue, du moins pour ce qui est des textes (pas de doublage en vue), comme le confirme la page Steam du jeu. Le jeu a eu droit à sa première vraie bande-annonce après son teaser dévoilé plus tôt cette semaine, qui dispose donc bien de sous-titres français pour mieux nous faire découvrir l’aventure de Karia.

On y suivra donc une jeune fille amnésique qui explorera deux mondes, à savoir le continent d’Aladiss et les profondeurs de ce dernier. Karia a la faculté de pouvoir analyser tout ce qu’elle mange, ce qui sera bien pratique pour l’alchimie et les recettes à élaborer, ainsi que pour améliorer ses aptitudes physiques (on voit qu’elle sera capable de se transformer). Le système de combat promet d’être quant à lui plus complet que jamais avec des parades et des contres à effectuer au bon moment.

Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs est attendu sur PC, PS5, Switch 2 et Xbox Series en 2027, sans plus de précisions pour le moment.