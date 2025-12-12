Invincible VS présente un personnage totalement inédie, la bagarre commencera en avril 2026

Korra a de la concurrence

Faites donc la connaissance d’Ella Mental, une médium pas comme les autres qui tire ses pouvoirs d’un totem légué par son grand-père, lui permettant de contrôler les éléments que sont la terre, le vent, le feu et l’eau. Elle sera ici doublée par la rappeuse américaine Tierra Whack, et a bien été créée par Robert Kirkman et Cory Walker, qui sont à l’origine de la saga Invincible VS. Elle rejoint donc un casting qui sera composé de 18 personnages jouables.

L’autre information à retenir de la soirée, c’est bien entendu la date de sortie du jeu. Invincible VS sera donc disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, soit finalement aux alentours de la diffusion de la saison 4, si elle n’est pas retardée. Les précommandes autour du jeu sont désormais ouvertes, avec plusieurs éditions au programme :

Edition Standard (49,99 €)

Version digitale : jeu de base + bonus de précommande (Zero Suit Mark et quatre chromas).

Version physique : jeu de base sur disque Xbox ou PS5, carte de configuration des commandes et cartes Keepsake exclusives.

Edition Digitale Deluxe (69,99 €)

Inclut tous les éléments de l’Edition Standard digitale

Cosmétiques Deluxe, comprenant un fond de carte de profil, un badge, un titre et un cadre

Le Character Pass de la première année, qui ajoutera deux personnages supplémentaires dans les mois suivant la sortie, avec un total de quatre nouveaux personnages durant la période du pass.

Edition Physique Collector (99,99 €) – PS5 uniquement