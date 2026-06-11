Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
Après un démarrage en trombe, il est normal que les choses commencent à se tasser un peu pour Crimson Desert. Le jeu d’action et d’aventure de Pearl Abyss a eu droit à un lancement exceptionnel avec près de 5 millions de ventes en un mois, le public ayant opéré un bon bouche-à-oreille. Aujourd’hui, les choses ralentissent un peu, mais le jeu vient tout de même de passer un nouveau palier.
L’un des grands succès de cette première moitié d’année
Depuis la mi-avril, Crimson Desert s’est donc vendu à 1 million d’exemplaires en plus, ce qui l’amène à un total de 6 millions de ventes depuis son lancement, toutes plateformes confondues. On constate donc que le rythme commence à beaucoup ralentir, mais c’est tout naturel dans le cycle de vie des jeux du genre, surtout quand aucune promotion ne vient redynamiser les ventes.
Pearl Abyss doit donc se frotter les mains (avec plein de billets verts), même si le travail continue. Pour rappel, le studio prévoit de sortir un DLC payant pour le jeu, mais aussi d’améliorer l’expérience via de nombreuses mises à jour dans les mois à venir. Le gros chantier concerne actuellement la narration du jeu, que Pearl Abyss veut repenser afin de rendre le voyage de Kliff un peu plus intéressant. On imagine qu’une édition « Complete » finira bien par sortir un jour, qui proposera finalement un jeu bien différent de celui que l’on a pu tester avant sa sortie.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.