The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations

Le légendaire arc Crossbell de Trails débarque sur PS5 et Switch 2

Les versions PS5 et Nintendo Switch 2 profiteront de plusieurs optimisations destinées à moderniser l’expérience. Parmi les améliorations annoncées :

Résolution jusqu’en 4K

Fluidité jusqu’à 120 images par seconde

Textures haute définition améliorées

Possibilité de basculer entre textures originales et remastérisées

Support du mode souris sur Nintendo Switch 2

NIS America promet ainsi la version la plus aboutie à ce jour des deux RPG. Pour rappel, Trails from Zero nous propose d’incarner Lloyd Bannings, un jeune policier revenant dans sa ville natale de Crossbell après plusieurs années d’absence. Affecté à la toute nouvelle Section de Soutien Spécial (SSS), Lloyd se retrouve rapidement impliqué dans une série d’affaires dépassant largement le cadre de simples missions de police. On évitera de trop s’étaler sur le second opus qui est la suite directe, mais nous vous renvoyons à nos deux tests de l’époque si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ces très bons JRPG.

L’une des particularités d’enchaîner les deux jeux est qu’il sera possible d’importer sa sauvegarde de Trails from Zero dans Trails to Azure. Cette fonctionnalité permettra de débloquer des dialogues supplémentaires, des scènes inédites, de nouvelles interactions entre les personnages et divers bonus narratifs.

On ne peut que vous conseiller de vous lancer dans cette magnifique aventure, mais il n’est pas exclu que Falcom propose un remake dans quelques années une fois la trilogie Trails in the Sky terminée.

Une édition collector déjà disponible en précommande

NIS America propose également une édition limitée vendue 109,99 $ via sa boutique officielle américaine pour les deux plateformes. Pour le moment, rien du côté de l’Europe, mais l’avantage est que, de toute façon, les jeux proposent uniquement des textes en anglais. Les collectionneurs peuvent donc passer par l’import au besoin.

Cette édition comprend :

Les jeux

Un coffret collector

Un artbook

Plusieurs CD de la bande-son

Des cartes holographiques

Un stand acrylique

Des insignes thermocollants

Un sous-verre Mishelam Wonderland

The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure seront disponibles le 10 septembre 2026 sur PS5 et Switch 2.