The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations

1

Falcom et NIS America ne veulent décidément pas nous laisser respirer avec les nombreuses sorties de la licence The Legend of Heroes. L’éditeur a en effet officialisé l’arrivée de The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Les deux RPG seront proposés séparément en versions dématérialisées mais aussi dans une édition physique regroupant les deux aventures. Si vous avez découvert la licence avec le remake de Trails in the Sky, ce portage va vous permettre de découvrir (ou redécouvrir) l’un des arcs narratifs les plus appréciés de l’univers dans de bonnes conditions.

The Legend of Heroes: Trails from Zero & Trails From Azure

Le légendaire arc Crossbell de Trails débarque sur PS5 et Switch 2

Les versions PS5 et Nintendo Switch 2 profiteront de plusieurs optimisations destinées à moderniser l’expérience. Parmi les améliorations annoncées :

  • Résolution jusqu’en 4K
  • Fluidité jusqu’à 120 images par seconde
  • Textures haute définition améliorées
  • Possibilité de basculer entre textures originales et remastérisées
  • Support du mode souris sur Nintendo Switch 2

NIS America promet ainsi la version la plus aboutie à ce jour des deux RPG. Pour rappel, Trails from Zero nous propose d’incarner Lloyd Bannings, un jeune policier revenant dans sa ville natale de Crossbell après plusieurs années d’absence. Affecté à la toute nouvelle Section de Soutien Spécial (SSS), Lloyd se retrouve rapidement impliqué dans une série d’affaires dépassant largement le cadre de simples missions de police. On évitera de trop s’étaler sur le second opus qui est la suite directe, mais nous vous renvoyons à nos deux tests de l’époque si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ces très bons JRPG.

L’une des particularités d’enchaîner les deux jeux est qu’il sera possible d’importer sa sauvegarde de Trails from Zero dans Trails to Azure. Cette fonctionnalité permettra de débloquer des dialogues supplémentaires, des scènes inédites, de nouvelles interactions entre les personnages et divers bonus narratifs.

On ne peut que vous conseiller de vous lancer dans cette magnifique aventure, mais il n’est pas exclu que Falcom propose un remake dans quelques années une fois la trilogie Trails in the Sky terminée.

Une édition collector déjà disponible en précommande

The legend of heroes trail from zero azure collector 1

The Legend of Heroes: Trails from Zero & Trails From Azure – édition limitée

NIS America propose également une édition limitée vendue 109,99 $ via sa boutique officielle américaine pour les deux plateformes. Pour le moment, rien du côté de l’Europe, mais l’avantage est que, de toute façon, les jeux proposent uniquement des textes en anglais. Les collectionneurs peuvent donc passer par l’import au besoin.

Cette édition comprend :

  • Les jeux
  • Un coffret collector
  • Un artbook
  • Plusieurs CD de la bande-son
  • Des cartes holographiques
  • Un stand acrylique
  • Des insignes thermocollants
  • Un sous-verre Mishelam Wonderland

The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure seront disponibles le 10 septembre 2026 sur PS5 et Switch 2.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Legend of Heroes: Trails to Azure
The Legend of Heroes: Trails to Azure
pc switch ps4

Date de sortie : 17/03/2023

Knuckle Paradise ne joue pas les pouilles mouillées et se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay commentée

Poule May Cry Knuckle Paradise refait les présentations durant notre AG French Direct, avec de nouvelles images de gameplay à la clé. Si vous découvrez le jeu aujourd’hui, sachez qu’il s’agit là d’un titre orienté action qui nous place dans la peau de Jane, embarquée malgré elle dans un tournoi d’arts martiaux clandestin qui prend place dans un parc d’attractions abandonné. Un pitch qui pourra suffire pour convaincre, mais à cela vient s’ajouter une particularité : Jane est accompagnée d’une poule – Cocotte – qui sera sa meilleure alliée pour vaincre ses adversaires. Le réalisateur du jeu nous explique ici que le titre a quelques références bien connues du monde du beat’em all, de Devil May Cry à Bayonetta, dans la mesure où vous pourrez enchaîner les combos à toute vitesse, même dans les airs. Knuckle Paradise ne sera pas qu’un jeu de gros bourrin dans la mesure où il faudra aussi faire attention aux patterns de vos ennemis, tandis que Cocotte pourra se glisser derrière eux pour les frapper et les déstabiliser. La bagarre pourra aussi être mise en pause le temps de parler à plusieurs PNJ pour effectuer quelques quêtes dans ce parc si spécial, mais ça,…

En savoir plus

Sur le même thème

The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure reviennent sur PS5 et Switch 2 avec quelques améliorations

ps5 switch 2
The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure reviennent sur PS5 et Switch 2 avec quelques améliorations

Test The Legend of Heroes: Trails to Azure – Une conclusion haletante

pc switch ps4
Test The Legend of Heroes: Trails to Azure – Une conclusion haletante

The Legend of Heroes: Trails to Azure : Le JRPG sortira le 17 mars sur PC et consoles

pc switch ps4
The Legend of Heroes: Trails to Azure : Le JRPG sortira le 17 mars sur PC et consoles

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Ao no Kiseki) arrive en Europe en 2023

pc switch ps4
The Legend of Heroes: Trails to Azure (Ao no Kiseki) arrive en Europe en 2023
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin
pc switch switch 2
The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin
Crystal Dynamics fait le point sur la manière dont a été utilisée l’IA générative dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Valor Mortis est déjà reporté, quelques jours après avoir confirmé sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy
The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique
Matt Booty promet que The Elder Scrolls VI va bien, après l’avoir vu lui-même
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
ps5
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
pc ps5 xbox series
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
xbox series
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
switch 2
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
xbox series
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
pc ps5 xbox series switch 2
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
pc ps5 xbox series
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
pc ps5 xbox series
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
pc ps5 xbox series
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
pc ps5
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
pc
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable
xbox series
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable