Divinity : Larian Studios officialise son nouveau RPG majeur après Baldur’s Gate 3

Larian Studios tourne une nouvelle page avec Divinity

Comme attendu après plusieurs jours de teasing, Larian Studios a profité des Game Awards 2025 pour lever le voile sur Divinity, son prochain titre. Dévoilé via un trailer diffusée en direct pendant la cérémonie, le titre se présente comme le projet le plus ambitieux jamais entrepris par le studio belge.

Situé dans le monde bien connu de Rivellon, Divinity entend proposer une aventure aux enjeux considérables, portée par une narration encore plus profonde que celle des précédentes productions du studio. Larian pose immédiatement le décor avec des dieux qui ne répondent plus aux appels, un royaume de Rivellon qui saigne, et de nouvelles puissances s’éveillent.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Divinity n’est pas une suite directe ou une sorte de Divitiny Original Sin 3. Le studio précise qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance préalable des anciens jeux. En bref, il est décrit comme accessible aux nouveaux joueurs, sans obligation d’avoir joué à Divinity: Original Sin ou Divinity: Original Sin 2.

En revanche, les fans de longue date ne seront pas en terrain inconnu. L’histoire se déroule bien dans le même univers, et poursuit les événements de Rivellon, ce qui permettra aux connaisseurs de retrouver des références, des thèmes et des éléments de lore familiers.

Le Divinity que Larian a toujours voulu créer

Dans le communiqué officiel, Swen Vincke, fondateur et PDG de Larian Studios, insiste sur l’importance symbolique de ce projet pour le studio :

Bien que nous travaillions depuis longtemps sur cette série, c’est notre tout premier jeu qui s’appelle “Divinity”. Nous sommes désormais prêts à réunir tout ce que nous avons appris dans un seul et même projet.

Il décrit Divinity comme un jeu plus ambitieux, plus riche et plus intimiste que tout ce que Larian a développé jusqu’ici. Une déclaration lourde de sens quand on se rappelle le succès critique et public de Baldur’s Gate 3, qui a propulsé le studio sur le devant de la scène mondiale. Même si peu de détails ont été donnés sur le gameplay, l’ambition affichée est claire, à savoir capitaliser sur l’expérience acquise avec Baldur’s Gate 3 pour proposer un RPG encore plus abouti. Il n’en faut pas plus de notre côté pour l’attendre avec impatience.

Pour l’instant, aucune plateforme ni date de sortie n’ont été confirmées.