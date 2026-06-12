The Walking Dead: Streets of Survival : La série d’AMC va s’offrir une adaptation arcade sur PC et consoles, une démo est disponible

Parce que pourquoi pas

Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’adapter un grand nom du cinéma ou des séries TV est un exercice délicat, et encore davantage quand les moyens alloués ne sont pas toujours incroyables. Avec The Walking Dead: Streets of Survival, la société AMC Global Media a fait le choix de faire confiance à Odaclick Game Studio et Trailmark Games pour une déclinaison d’un tout autre genre et d’un scope raisonnable.

Exit le rendu simili réaliste des autres productions tirées de la série TV, The Walking Dead: Streets of Survival se positionne globalement comme un Streets of Rage-like baignant dans un style pixel art nous renvoyant directement à l’ADN arcade que souhaite porter le titre.

Si développeur et éditeur ne vous disent rien, ce n’est pas étonnant car leur CV est relativement frais. Odaclick Game Studio s’est notamment chargé de l’adaptation The Karate Kid: Street Rumble, lui aussi un beat’em up. Alors qu’attendre de ce jeu The Walking Dead ?

Eh bien nous retrouvons Rick, Daryl et Michonne dans des niveaux inspirés de la série TV et de l’arc opposant nos héros aux Sauveurs, menés par Negan. On retrouvera donc le Sanctuaire, la Colline ou encore Alexandria, zones dans lesquelles on se battra autant contre les zombies que les forces de l’homme à la batte, sans oublier des boss emblématiques comme le rôdeur du puits, Simon et évidemment Negan lui-même.

Tous les ingrédients du genre sont là, avec des niveaux en 2D où l’on pourra se servir de l’environnement aussi bien pour attaquer que se défendre. Chaque personnage aura ses spécificités, et Michonne sera bien entendu plutôt tournée corps-à-corps grâce à son sabre, et Daryl comptera sur son arbalète des plus mortelles. Des modes de difficulté sont prévus pour à la fois accueillir un public plus chill et garantir la rejouabilité auprès des joueurs et joueuses plus vénères.

The Walking Dead: Streets of Survival dégommera du zomblard sur PC via Steam, PS5, XBOX Series, Switch 2 et Switch, à une date encore inconnue, et une démo est déjà disponible sur Steam.