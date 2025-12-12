LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026 et met en scène ses héros et ses méchants dans une nouvelle vidéo
Rédigé par Fauchinou
Ce n’est pas parce qu’on est un jeu LEGO que l’on ne peut pas exciter les foules. Sans doute aussi parce qu’il nous manque dans une adaptation digne de ce nom, Batou se fait désirer par l’intermédiaire de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, la prochaine déclinaison tout en briques de ses aventures passées. Cette fois, Warner Bros Games et TT Games nous montre davantage ses personnages cultes, gentils comme méchants.
Tout le monde est là
Alors que le trailer du jour s’ouvre sur une reprise quasi plan par plan de Batman Arkham Asylum — nous rappelant par la même occasion que nous revivrons des aventures vécues par le justicier de Gotham sous différents formats — LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir profite de l’annonce de sa sortie en mai 2026 pour montrer histoire et gameplay.
Et si l’on sait que nous ne pourrons pas incarner des dizaines de personnages comme il est de coutume dans les jeux vidéo LEGO, Batou pourra quand même sur ses fidèles alliés. C’est ainsi que l’on a pu voir quelques mouvements réalisés par Catwoman, Robin ou encore Batgirl, dont un piratage d’une porte par cette dernière.
Qui dit alliés dit aussi ennemis, et le défilé nous a laissé apercevoir l’inévitable Joker, mais aussi le Pingouin, Double-Face, Ra’s al Ghul ou encore Firefly, parmi bien d’autres encore. Le trailer nous permet aussi de voir du véhicule, avec la Bat-moto et différentes itérations de la Batmobile.
Mais l’information à retenir de cette nouvelle apparition de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, c’est sa date de sortie. Rendez-vous le 29 mai 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 pour arpenter Gotham.
