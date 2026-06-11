Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch

Agence de tourisme carcosienne bonjour ?

Vu que Returnal a fini par accueillir le DLC « Ascension », histoire de prolonger le plaisir, c’est désormais un souhait légitime de voir Saros hériter d’un traitement similaire. Alors il est évidemment trop tôt pour du vrai contenu supplémentaire, mais Housemarque s’est en tout cas attaqué au Mode Photo, qui arrive dans le cadre du patch 01.005.001, disponible aujourd’hui.

Profondeur de champ, lumière, colorimétrie, fitres, logos et cadres à mettre en surcouche, bref, on retrouve toutes les caractéristiques basiques de l’outil. Et vu les tempêtes de boulettes omniprésentes, certaines structures particulièrement impressionnantes ou encore la classe que dégage Arjun, il y a moyen de s’amuser. La page officielle de Housemarque sur les réseaux nous livre d’ailleurs un petit aperçu des possibilités.

Mais Saros ne s’arrête pas là et, pour inciter les complétionnistes à retourner sur le jeu et se servir du mode, 9 trophées ont été ajoutés. Ils vous demanderont de capturer des endroits bien précis de Carcosa, et cinq ennemis Alpha. Ce n’est pas souvent qu’une telle carotte accompagne un Mode Photo, mais ça offrira au moins une raison de plus de l’essayer.

Saros est disponible sur PS5 depuis le 30 avril.