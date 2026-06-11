Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

1

Excellent shooter arcade, Saros a réussi à devenir une suite spirituelle de Returnal de grande qualité, ce qui n’était pas forcément gagné d’avance. En revanche, le dernier titre d’Housemarque a aussi souffert d’un manque de rejouabilité une fois l’histoire principale pleinement terminée. On se pend donc aux lèvres du studio finlandais en attendant de voir débarquer du contenu supplémentaire. Et on commence doucement avec l’arrivée dès aujourd’hui de l’incontournable Mode Photo, accompagné de friandises supplémentaires assez étonnantes.

Saros

Agence de tourisme carcosienne bonjour ?

Vu que Returnal a fini par accueillir le DLC « Ascension », histoire de prolonger le plaisir, c’est désormais un souhait légitime de voir Saros hériter d’un traitement similaire. Alors il est évidemment trop tôt pour du vrai contenu supplémentaire, mais Housemarque s’est en tout cas attaqué au Mode Photo, qui arrive dans le cadre du patch 01.005.001, disponible aujourd’hui.

Profondeur de champ, lumière, colorimétrie, fitres, logos et cadres à mettre en surcouche, bref, on retrouve toutes les caractéristiques basiques de l’outil. Et vu les tempêtes de boulettes omniprésentes, certaines structures particulièrement impressionnantes ou encore la classe que dégage Arjun, il y a moyen de s’amuser. La page officielle de Housemarque sur les réseaux nous livre d’ailleurs un petit aperçu des possibilités.

Mais Saros ne s’arrête pas là et, pour inciter les complétionnistes à retourner sur le jeu et se servir du mode, 9 trophées ont été ajoutés. Ils vous demanderont de capturer des endroits bien précis de Carcosa, et cinq ennemis Alpha. Ce n’est pas souvent qu’une telle carotte accompagne un Mode Photo, mais ça offrira au moins une raison de plus de l’essayer.

Saros est disponible sur PS5 depuis le 30 avril.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Saros
Saros
ps5

Date de sortie : 30/04/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Comment utiliser l’environnement pour éliminer un ennemi (Tombé en disgrâce) – Saros

ps5
Comment utiliser l’environnement pour éliminer un ennemi (Tombé en disgrâce) – Saros

Nos 12 conseils pour bien débuter – Saros

ps5
Nos 12 conseils pour bien débuter – Saros

Durée de vie Saros : Combien de temps faut-il pour finir le jeu ?

ps5
Durée de vie Saros : Combien de temps faut-il pour finir le jeu ?

Test Saros – Un voyage écliptique aux allures de lune de miel

ps5
Test Saros – Un voyage écliptique aux allures de lune de miel
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Matt Booty promet que The Elder Scrolls VI va bien, après l’avoir vu lui-même
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
pc ps5 xbox series
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
xbox series
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
switch 2
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
xbox series
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
pc ps5 xbox series switch 2
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
pc ps5 xbox series
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
pc ps5 xbox series
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
pc ps5 xbox series
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
pc ps5
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
pc
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable
xbox series
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable
Les remasters de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 font à nouveau parler d’eux sur le PlayStation Store
pc xbox one ps3 xbox 360
Call of Duty : Black Ops
Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche
pc ps5 xbox series
Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche
Wo Long: Fallen Dynasty sortira lui aussi sur Switch dans une édition complète
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Wo Long: Fallen Dynasty sortira lui aussi sur Switch dans une édition complète
Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2
pc ps5 xbox series ps4
Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2
Dragon Quest Monsters: Le royaume de Bois flétri sortira le 3 décembre prochain sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dragon Quest Monsters: Le royaume de Bois flétri sortira le 3 décembre prochain sur PC et consoles