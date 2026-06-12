Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6

2

Si autant de jeux s’entassent en septembre et début octobre, c’est aussi par peur de se confronter à l’ogre GTA 6. Tous les studios ne sont évidemment pas dans ce cas-là, mais beaucoup espèrent sans doute éviter ce rouleau-compresseur médiatique dans la mesure du possible. S-Game affiche cependant un autre discours, peut-être de façade, lorsqu’on lui demande si sortir Phantom Blade Zero trois semaines avant le jeu de Rockstar est dangereux ou non.

Phantom Blade Zero

Même pas peur

Initialement prévu au début du mois de septembre, Phantom Blade Zero esquive une période très compliquée en reportant sa sortie au 29 octobre. Une période bien plus calme dans la mesure où personne ne veut s’approcher du mois de novembre, comme si le monde allait s’arrêter de tourner dès l’entrée dans le mois de sortie de GTA 6.

Mais lorsque l’on demande à Qiwei Liang, réalisateur du jeu, si les dates d’autres jeux sont entrées en considération pour la sortie de Phantom Blade Zero, on comprend qu’il s’intéresse peu à la concurrence (propos retranscrits par PC Gamer) :

« Beaucoup pensent peut-être que nous avons une quelconque stratégie marketing en évitant la sortie du jeu de septembre, période surchargée, et certains s’inquiètent de sa proximité avec le mois de novembre. Nous ne nous soucions pas du tout de cela. Nous nous concentrons uniquement sur la qualité du jeu en lui-même. Je ne crois pas que la concurrence puisse avoir une grande influence sur le succès d’une œuvre. Seul le jeu compte. Donc, je dirais que 99 % de la décision a porté sur les besoins du développement. »

C’est sans doute le bon état d’esprit, même si tous les studios ne sont pas dans la même situation. Rendez-vous le 29 octobre prochain pour savoir si S-Game a eu raison de choisir cette date ou non pour la sortie de Phantom Blade Zero sur PC et PS5.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

Feed the Giants mélange jeu de survie et god game dans une sombre forêt où un groupe d’enfants doit s’en sortir

Promenons-nous dans les bois, pendant que les géants y sont Anciennement connu sous le nom de Childwood (un titre qui ne convenait pas vraiment), Feed the Giants se dévoile avec une nouvelle bande-annonce permettant de mieux comprendre son concept. Ici, vous n’incarnez pas directement les enfants qui survivent dans ces bois obscurs très dangereux, mais plutôt l’un des géants qui entourent les lieux. Le jeu prend donc la forme d’un « god game », puisque, en tant que géants, ce sont vos actions qui vont décider du sort de ce groupe d’enfants. Libre à vous de jouer les bons géants en les aidant à survivre, comme en entretenant un feu pour faire fuir les autres monstruosités, ou bien en bâtissant des abris dans lesquels les bambins pourront se protéger. Cependant, jouer les bons samaritains aura ses limites dans la mesure où les autres géants moins sympathiques ne manqueront pas de vous faire quelques petites remarques sur votre façon de gérer les choses, et vous devrez alors effectuer des choix moraux qui vont changer le cours de votre partie. Tout le monde sera ici au spectacle, avec ceux qui veulent voir ces enfants s’en sortir, et les autres, bien plus…

En savoir plus

Sur le même thème

Phantom Blade Zero se montre brièvement avec la promesse d’en dire plus cet été, tout en repoussant sa date de sortie

pc ps5
Phantom Blade Zero se montre brièvement avec la promesse d’en dire plus cet été, tout en repoussant sa date de sortie

State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

Phantom Blade Zero : Le réalisateur du jeu nous explique ce qu’est le « Wuxia » avec plusieurs séquences de gameplay

pc ps5
Phantom Blade Zero : Le réalisateur du jeu nous explique ce qu’est le « Wuxia » avec plusieurs séquences de gameplay

Phantom Blade Zero : S-Game promet qu’il ne touchera pas à l’IA générative pour développer son jeu

pc ps5
Phantom Blade Zero : S-Game promet qu’il ne touchera pas à l’IA générative pour développer son jeu
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se présente en français, cet épisode sera bien traduit
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se présente en français, cet épisode sera bien traduit
The Walking Dead: Streets of Survival : La série d’AMC va s’offrir une adaptation arcade sur PC et consoles, une démo est disponible
pc ps5 xbox series switch switch 2
The Walking Dead: Streets of Survival : La série d’AMC va s’offrir une adaptation arcade sur PC et consoles, une démo est disponible
Heave Ho 2, suite du party game déjanté, arrivera le 16 juillet et propose dès aujourd’hui une démo
pc switch switch 2
Heave Ho 2, suite du party game déjanté, arrivera le 16 juillet et propose dès aujourd’hui une démo
Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision
Halo Studios affirme que la VF de Halo: Campaign Evolved est assurée par des humains, pas par IA
pc ps5 xbox series
Halo Studios affirme que la VF de Halo: Campaign Evolved est assurée par des humains, pas par IA
The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin
pc switch switch 2
The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin
The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations
ps5 switch 2
The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations
Crystal Dynamics fait le point sur la manière dont a été utilisée l’IA générative dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Valor Mortis est déjà reporté, quelques jours après avoir confirmé sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy
The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique
Matt Booty promet que The Elder Scrolls VI va bien, après l’avoir vu lui-même
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
ps5
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
pc ps5 xbox series
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
xbox series
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
switch 2
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
xbox series
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
pc ps5 xbox series switch 2
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo