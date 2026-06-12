Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6

Même pas peur

Initialement prévu au début du mois de septembre, Phantom Blade Zero esquive une période très compliquée en reportant sa sortie au 29 octobre. Une période bien plus calme dans la mesure où personne ne veut s’approcher du mois de novembre, comme si le monde allait s’arrêter de tourner dès l’entrée dans le mois de sortie de GTA 6.

Mais lorsque l’on demande à Qiwei Liang, réalisateur du jeu, si les dates d’autres jeux sont entrées en considération pour la sortie de Phantom Blade Zero, on comprend qu’il s’intéresse peu à la concurrence (propos retranscrits par PC Gamer) :

« Beaucoup pensent peut-être que nous avons une quelconque stratégie marketing en évitant la sortie du jeu de septembre, période surchargée, et certains s’inquiètent de sa proximité avec le mois de novembre. Nous ne nous soucions pas du tout de cela. Nous nous concentrons uniquement sur la qualité du jeu en lui-même. Je ne crois pas que la concurrence puisse avoir une grande influence sur le succès d’une œuvre. Seul le jeu compte. Donc, je dirais que 99 % de la décision a porté sur les besoins du développement. »

C’est sans doute le bon état d’esprit, même si tous les studios ne sont pas dans la même situation. Rendez-vous le 29 octobre prochain pour savoir si S-Game a eu raison de choisir cette date ou non pour la sortie de Phantom Blade Zero sur PC et PS5.