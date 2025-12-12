Star Wars: Fate of the Old Republic annoncé, un successeur spirituel de KOTOR dirigé par Casey Hudson

Casey Hudson : le retour d’une légende derrière la série

Tout ce que l’on sait pour l’heure, c’est que Star Wars : Fate of the Old Republic est développé par Arcanaut Studios en collaboration avec Lucasfilm Games. Il a été présenté avec un premier trailer et des séquences ont immédiatement fait réagir les amateurs de la trilogie originale.

Ce qui rend cette annonce particulièrement marquante, c’est la présence à la direction du projet de Casey Hudson, figure emblématique du développement de Star Wars: Knights of the Old Republic et de la trilogie Mass Effect. Le site officiel Star Wars nous propose une petite interview avec le créateur, donnant plus de détails sur le projet.

Hudson, qui avait déjà façonné l’expérience narrative et la profondeur des choix moraux dans KOTOR, a expliqué que ce nouveau jeu représente une opportunité de revisiter l’essence d’une expérience Star Wars profonde et immersive, en s’appuyant sur les dernières technologies et un storytelling ambitieux. Bien que Fate of the Old Republic ne soit pas une suite directe de KOTOR, les développeurs ont indiqué vouloir honorer l’héritage de ces RPG classiques, en conservant des éléments de narration, des décisions lourdes de conséquence et un univers riche propre à l’ère de l’Ancienne République.

Un RPG solo narratif dans une galaxie en pleine renaissance

Selon les premiers éléments, le jeu se déroule à la fin de l’Ancienne République, une période de grand changement et d’instabilité dans l’univers Star Wars. On devrait y incarner un utilisateur de la Force dont les décisions auront un impact significatif sur le déroulement de l’histoire, entre lumière et obscurité.

Si aucune date de sortie officielle n’a été partagée pour l’instant, Lucasfilm Games et Arcanaut Studios ont précisé que le jeu est en développement pour consoles et PC. Pour l’instant, on attend davantage de détails sur la structure du monde, les mécaniques de combat et, bien sûr, une fenêtre de sortie plus précise.

En tout cas, nous sommes particulièrement heureux de revoir Star Wars sur le devant de la scène des jeux solo, un mouvement amorcé par les opus de Respawn. On attend également des nouvelles du remake de KOTOR histoire de bien se préparer avant celui-ci.