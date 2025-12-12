Wizards of the Coast dévoile son prochain jeu Donjons & Dragons avec Warlock, un jeu d’aventure en monde ouvert

Les Décharges occultes vont pleuvoir

Ce n’est qu’à travers un bref teaser que Warlock a été présenté lors des Game Awards, et même si nous avons pu assister à une présentation en avance avec Invoke, il y a encore peu de choses concrètes à dire ici. Même s’il se base sur le système et l’univers de Donjons & Dragons, pas de lancer de dés ici ni de grands choix, le jeu lorgne davantage vers l’action-aventure à la troisième personne en monde ouvert que le RPG pur et dur.

On découvrira ici l’histoire de Khatri, qui bénéficie de pouvoirs grâce à un lien avec une entité qui est pour l’instant encore bien mystérieuse. La relation entre notre personnage et cet être énigmatique sera bien entendu au cœur du récit, et sachez que l’identité de ce « patron » est déjà déterminée par le récit (vous ne pourrez pas choisir vous-même avec qui lier ce pacte).

On devrait donc retrouver tous les sorts emblématiques de cette classe très appréciée du jeu de rôle, et c’est justement là-dessus qu’Invoke a insisté. Le jeu se basera visiblement beaucoup sur l’utilisation de ces sorts, qu’il faudra employer de manière créative pour se mouvoir dans le monde. On imagine qu’ils pourront sans doute être utilisés pour résoudre des puzzles, tandis que l’on profitera du haut charisme de la protagoniste pour influer sur le monde. Mais n’attendez pas de choix narratifs cruciaux ici.

Il faudra se contenter de cette brève présentation pour le moment, car Warlock n’est pas prévu avant 2027. Cependant, du gameplay devrait être présenté durant l’été 2026. On met donc une pièce sur une réapparition lors du prochain Summer Game Fest.