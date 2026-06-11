Valor Mortis est déjà reporté, quelques jours après avoir confirmé sa date de sortie

La haine

Valor Mortis vous aura peut-être tapé dans l’œil lors de son passage chez XBOX dimanche dernier. Ce Souls-like en vue à la première personne est réalisé par le studio derrière les excellents jeux Ghostrunner, et la dernière bande-annonce a montré que Vincent Cassel donnerait de la voix en incarnant Napoléon ici. On s’attendait alors à découvrir tout cela le 24 septembre, soit durant ce qui semble se profiler comme étant la pire semaine de l’année (ou l’une des meilleures selon l’angle choisi, avec les sorties de Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword ou encore Silent Hill Townfall.

Valor Mortis n’avait surement pas les armes pour rivaliser médiatiquement avec tous ces jeux. C’est pourquoi le titre est reporté au 13 octobre. Lyrical Games, l’éditeur du jeu, explique chez Game File que lorsque cette date a été sélectionnée, le calendrier était plutôt dégagé. Au fur et à mesure que des jeux sont venus se glisser dans ce créneau, il n’était plus possible d’effectuer des changements sur l’annonce, qui avait été verrouillée depuis des semaines. On s’attend à ce qu’il en soit de même pour d’autres jeux qui sortiront à cette période.

Au moins, le studio One More Level indique que ces semaines supplémentaires vont permettre de peaufiner le jeu suite aux retours du public sur la démo :

« Septembre s’annonce exceptionnel avec une avalanche de jeux incroyables. Nous étions conscients de cette possibilité, mais lorsque vous êtes invités à un showcase partenaire, les dates sont fixées des semaines à l’avance. Nous voulons laisser à Valor Mortis (et à votre porte-monnaie) un peu de temps pour respirer. C’est pourquoi nous avons décidé de reporter la sortie au 13 octobre. Entre-temps, nous venons de publier notre démo sur Steam et recevons déjà de nombreux retours. Cette nouvelle date nous donne également plus de temps pour peaufiner le jeu. Essayez-le, dites-nous ce que vous en pensez, et on se retrouve en octobre ! »

Valor Mortis est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.