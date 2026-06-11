Valor Mortis est déjà reporté, quelques jours après avoir confirmé sa date de sortie

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Il ne vous aura sans doute pas échappé le fait que le mois de septembre à venir est pour le moins… rempli. Ces derniers jours, on a vu des jeux s’entasser un à un durant cette période, et si la rentrée est toujours une période riche en sorties, le tout commençait à devenir absurde. Le hic, c’est que personne ne s’était visiblement passé le mot, et personne n’a envie de repousser ses plans de quelques semaines par peur de l’ogre GTA 6. Mais les reports finiront bien par arriver, et le premier d’entre eux concerne Valor Mortis.

Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy
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La haine

Valor Mortis vous aura peut-être tapé dans l’œil lors de son passage chez XBOX dimanche dernier. Ce Souls-like en vue à la première personne est réalisé par le studio derrière les excellents jeux Ghostrunner, et la dernière bande-annonce a montré que Vincent Cassel donnerait de la voix en incarnant Napoléon ici. On s’attendait alors à découvrir tout cela le 24 septembre, soit durant ce qui semble se profiler comme étant la pire semaine de l’année (ou l’une des meilleures selon l’angle choisi, avec les sorties de Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword ou encore Silent Hill Townfall.

Valor Mortis n’avait surement pas les armes pour rivaliser médiatiquement avec tous ces jeux. C’est pourquoi le titre est reporté au 13 octobre. Lyrical Games, l’éditeur du jeu, explique chez Game File que lorsque cette date a été sélectionnée, le calendrier était plutôt dégagé. Au fur et à mesure que des jeux sont venus se glisser dans ce créneau, il n’était plus possible d’effectuer des changements sur l’annonce, qui avait été verrouillée depuis des semaines. On s’attend à ce qu’il en soit de même pour d’autres jeux qui sortiront à cette période.

Au moins, le studio One More Level indique que ces semaines supplémentaires vont permettre de peaufiner le jeu suite aux retours du public sur la démo :

« Septembre s’annonce exceptionnel avec une avalanche de jeux incroyables. Nous étions conscients de cette possibilité, mais lorsque vous êtes invités à un showcase partenaire, les dates sont fixées des semaines à l’avance. Nous voulons laisser à Valor Mortis (et à votre porte-monnaie) un peu de temps pour respirer. C’est pourquoi nous avons décidé de reporter la sortie au 13 octobre. Entre-temps, nous venons de publier notre démo sur Steam et recevons déjà de nombreux retours. Cette nouvelle date nous donne également plus de temps pour peaufiner le jeu. Essayez-le, dites-nous ce que vous en pensez, et on se retrouve en octobre ! »

Valor Mortis est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Valor Mortis
Valor Mortis
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Date de sortie : 24/09/2026

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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