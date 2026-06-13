EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Path To Glory

Deuxième équipe Path To Glory !

Après la première équipe de l’évènement, EA Sports FC 26 nous propose la deuxième équipe Path To Glory ou Vers la Gloire en français. Rappelons que ceci célèbre l’été de football avec la Coupe du Monde qui vient de débuter pour le plus grand plaisir des fans du ballon rond. Les cartes auront des améliorations en direct basées sur les résultats de leur équipe nationale pendant la compétition.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Bellingham (96), Wirtz (96), Isak (96), Inaki Williams (96), Koundé (96), Calhanoglu (95), Lee Kang In (95), Marquinhos (95), Gvardiol (95), David (94), Konsa (94), Laporte (94), Kubo (94), Dzeko (94), Robinson (93), Lukebakio (93) ou encore Bellegarde (92).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.