EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Path To Glory

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EA Sports FC 26 nous propose les joueurs de la deuxième équipe Path To Glory. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.

Affiche Path To Glory FC 26

Deuxième équipe Path To Glory !

Après la première équipe de l’évènement, EA Sports FC 26 nous propose la deuxième équipe Path To Glory ou Vers la Gloire en français. Rappelons que ceci célèbre l’été de football avec la Coupe du Monde qui vient de débuter pour le plus grand plaisir des fans du ballon rond. Les cartes auront des améliorations en direct basées sur les résultats de leur équipe nationale pendant la compétition.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Bellingham (96), Wirtz (96), Isak (96), Inaki Williams (96), Koundé (96), Calhanoglu (95), Lee Kang In (95), Marquinhos (95), Gvardiol (95), David (94), Konsa (94), Laporte (94), Kubo (94), Dzeko (94), Robinson (93), Lukebakio (93) ou encore Bellegarde (92).

EA Sports FC 26  est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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EA Sports FC 26
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Date de sortie : 26/09/2025

Feed the Giants mélange jeu de survie et god game dans une sombre forêt où un groupe d’enfants doit s’en sortir

Promenons-nous dans les bois, pendant que les géants y sont Anciennement connu sous le nom de Childwood (un titre qui ne convenait pas vraiment), Feed the Giants se dévoile avec une nouvelle bande-annonce permettant de mieux comprendre son concept. Ici, vous n’incarnez pas directement les enfants qui survivent dans ces bois obscurs très dangereux, mais plutôt l’un des géants qui entourent les lieux. Le jeu prend donc la forme d’un « god game », puisque, en tant que géants, ce sont vos actions qui vont décider du sort de ce groupe d’enfants. Libre à vous de jouer les bons géants en les aidant à survivre, comme en entretenant un feu pour faire fuir les autres monstruosités, ou bien en bâtissant des abris dans lesquels les bambins pourront se protéger. Cependant, jouer les bons samaritains aura ses limites dans la mesure où les autres géants moins sympathiques ne manqueront pas de vous faire quelques petites remarques sur votre façon de gérer les choses, et vous devrez alors effectuer des choix moraux qui vont changer le cours de votre partie. Tout le monde sera ici au spectacle, avec ceux qui veulent voir ces enfants s’en sortir, et les autres, bien plus…

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