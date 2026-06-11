Crystal Dynamics fait le point sur la manière dont a été utilisée l’IA générative dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis

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En révélant la date de sortie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Crystal Dynamics a été contraint de jouer la transparence via la mise à jour de sa page Steam, en reconnaissant avoir eu recours à l’IA générative durant le développement. Il a été précisé que l’outil avait été utilisé pour la création d’assets temporaires, ce que Jeff Adams, experience director chez Crystal Dynamics, explique un peu plus en détail chez Polygon.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Crystal Dynamics ne veut pas perdre de temps en essayant des choses

Puisque c’est le sujet brûlant du moment, Crystal Dynamics n’allait pas échapper à quelques questions sur l’IA générative, surtout lorsque la presse a pu approcher Tomb Raider: Legacy of Atlantis à l’occasion du Summer Game Fest. Polygon a donc demandé des précisions sur la manière dont cette technologie avait été utilisée, ce à quoi Jeff Davis répond que l’outil servait surtout à visualiser rapidement des idées, avec des assets qui seraient ensuite remplacés par du vrai travail d’artiste :

« Chez Crystal Dynamics, nous considérons l’IA comme un outil qui permet à notre équipe de trouver plus rapidement les bonnes réponses. Lors des premières phases de développement, nous pouvons avoir l’idée d’un objet pour le jeu. Mais nous ne sommes pas forcément certains de vouloir que les développeurs consacrent du temps à le modéliser en jeu. Ce que nous pouvons faire, c’est utiliser un outil d’IA générative pour le visualiser dans le jeu. Si ça marche, nous le transférons vers notre liste de choses à intégrer. À partir de là, l’équipe peut le développer. Finalement, tous les éléments du jeu final seront créés par des humains. Nous voulons faciliter les choses au maximum pour notre équipe afin qu’elle puisse concevoir des expériences de haut niveau. C’est ce que les fans méritent. »

Il faut dire que Crystal Dynamics n’a effectivement pas tant de développeurs à qui confier de tels essais qui pourraient s’avérer infructueux, étant donné qu’Embracer est trop occupé à multiplier les vagues de licenciements au sein du studio. Avec de telles pratiques, pas certains que les choses s’arrangent vraiment…

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu pour le 12 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Date de sortie : 12/02/2027

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis est reporté et sortira le 12 février 2027, toutes les dernières infos et images dévoilées au State of Play

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