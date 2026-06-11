The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique

Le jeu sortira en une seule fois

La presse a donc pu voir The Wolf Among Us 2 en mouvement via une courte démo, chose qui parait irréelle pour les personnes qui attendent la suite des aventures de Bigby depuis 13 ans maintenant. Ce qu’il faut retenir ici, c’est l’information dévoilée par Telltale auprès d’IGN concernant la structure du jeu.

Il est précisé que The Wolf Among Us 2 est techniquement toujours découpé en plusieurs épisodes, mais contrairement au premier opus, le jeu sortira cette fois-ci au complet d’un seul coup. Si Dispatch a montré que le format de sortie épisodique pouvait encore fonctionner, Telltale ne semble visiblement pas vouloir prendre de risque ici, et sortira le jeu en un seul bloc.

On apprend ensuite la durée de vie de ce The Wolf Among Us 2, qui demanderait entre 8 et 12 heures de jeu. Une fourchette assez large pour un jeu narratif (on imagine que cela dépend de votre capacité à résoudre les énigmes), mais si l’on table sur 10 heures de jeu en moyenne, on retrouve une durée de vie similaire au premier The Wolf Among Us.

The Wolf Among Us 2 est attendu pour 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch. Du moins, on espère qu’il ne nous fera pas encore faux bond.