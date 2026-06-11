The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique

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Cette fois-ci, The Wolf Among Us 2 semble être sur la bonne voie après trop d’années d’errance. Ces derniers temps, le projet progresse bien selon Telltale, même si cela aura nécessité une remise à zéro technique. En plus de la bande-annonce diffusée lors du récent Summer Game Fest, le jeu a également été présenté à la presse qui était sur place à Los Angeles, et IGN a pu glaner quelques informations supplémentaires sur le jeu.

The Wolf Among Us 2

Le jeu sortira en une seule fois

La presse a donc pu voir The Wolf Among Us 2 en mouvement via une courte démo, chose qui parait irréelle pour les personnes qui attendent la suite des aventures de Bigby depuis 13 ans maintenant. Ce qu’il faut retenir ici, c’est l’information dévoilée par Telltale auprès d’IGN concernant la structure du jeu.

Il est précisé que The Wolf Among Us 2 est techniquement toujours découpé en plusieurs épisodes, mais contrairement au premier opus, le jeu sortira cette fois-ci au complet d’un seul coup. Si Dispatch a montré que le format de sortie épisodique pouvait encore fonctionner, Telltale ne semble visiblement pas vouloir prendre de risque ici, et sortira le jeu en un seul bloc.

On apprend ensuite la durée de vie de ce The Wolf Among Us 2, qui demanderait entre 8 et 12 heures de jeu. Une fourchette assez large pour un jeu narratif (on imagine que cela dépend de votre capacité à résoudre les énigmes), mais si l’on table sur 10 heures de jeu en moyenne, on retrouve une durée de vie similaire au premier The Wolf Among Us.

The Wolf Among Us 2 est attendu pour 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch. Du moins, on espère qu’il ne nous fera pas encore faux bond.

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Jaquette de The Wolf Among Us 2
The Wolf Among Us 2
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Date de sortie : N/C

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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