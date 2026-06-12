Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay

Un aperçu des combats et des énigmes

Ces 7 minutes de gameplay illustrent bien à quel point Resonance: A Plague Tale Legacy sera plus intense que les deux autres épisodes, du moins dans les joutes qu’il mettra en scène. On y voit une Sophia très à l’aise épée à la main, qui n’aura pas peur de trancher ses ennemis, même lorsqu’elle est complètement entourée.

La vidéo ne se concentre pas que sur le système de combat puisqu’elle nous montre que les parties plus calmes, qui poussent à la réflexion ou à la discrétion, n’ont pas totalement été écartées ici, histoire de rappeler les origines de cette licence. Et puis, c’est aussi l’occasion de découvrir quelques morceaux composés par Olivier Derivière, et ça, ça ne se refuse pas.

Mais si vous souhaitez en savoir encore plus sur le jeu, on vous rappelle que vous pouvez déjà profiter de notre aperçu écrit, ainsi que de compte-rendu vidéo, réalisé après avoir pu approcher le titre par nous-mêmes.

Resonance: A Plague Tale Legacy sera disponible dès le 27 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.