The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin

Rien à voir avec les Joy-Con

Le duo australien Dave Lloyd-Barney Cumming derrière le studio Powerhoof avait annoncé la couleur au moment du reveal du jeu en 2019 : « it’s a looong way off » (comprenez « ce n’est clairement pas pour tout de suite ») avant que The Drifter ne sorte. Alors au moment où il a pu être commercialisé sur Steam en juillet 2025, il n’y avait plus beaucoup à attendre pour qu’il arrive chez Nintendo. Eh bien nous y sommes, un trailer nous informe que The Drifter arrive dans 10 jours.

Rappelons que The Drifter est une pépite indé très bien reçue, autant par la critique que par le public. Le jeu nous laisse incarner Mick Carter, un homme sans attache qui enchaîne les boulots pour survivre. Et en décidant un jour de rentrer chez lui clandestinement, il assiste à un meurtre, avant d’être rattrapé et tué à son tour.

Ce n’est que lorsqu’il va ressusciter et réapparaître quelques secondes avant sa mort qu’il va se rendre compte que sa vie a basculé. Bien d’autres péripéties l’attendent, pour la plupart brutales et mortelles, mises en scène sous la forme d’un point’n click frénétique où des choix doivent parfois être faits sous la pression.

Des inspirations d’auteurs comme Michael Crichton, Stephen King et John Carpenter, un pixel art des plus efficaces et une bande-son dark synth qui ne l’est pas moins, The Drifter a une gueule et une appropriation des codes du jeu d’aventure old school qu’il serait dommage d’ignorer pour les fans du genre. Son arrivée sur les consoles Nintendo est donc une occasion de plus de s’y coller.

Déjà disponible sur PC via Steam, The Drifter va donc arriver sur Switch 1 et 2 le 22 juin.