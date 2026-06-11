The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Imaginez que vous preniez les ingrédients d’un point and click à l’ancienne, avec ce que cela implique aussi visuellement, et que vous montiez le potentiomètre du rythme à fond. Vous voici alors devant le pitch de The Drifter, un jeu d’aventure réalisé par Powerhoof, déjà sorti l’été dernier sur PC. Il manquait toutefois la version Switch, promise depuis le départ, qui continuait à se faire attendre. Cette patience va enfin porter ses fruits puisque le titre déboule bientôt sur les deux consoles de Nintendo.

The Drifter

Rien à voir avec les Joy-Con

Le duo australien Dave Lloyd-Barney Cumming derrière le studio Powerhoof avait annoncé la couleur au moment du reveal du jeu en 2019 : « it’s a looong way off » (comprenez « ce n’est clairement pas pour tout de suite ») avant que The Drifter ne sorte. Alors au moment où il a pu être commercialisé sur Steam en juillet 2025, il n’y avait plus beaucoup à attendre pour qu’il arrive chez Nintendo. Eh bien nous y sommes, un trailer nous informe que The Drifter arrive dans 10 jours.

Rappelons que The Drifter est une pépite indé très bien reçue, autant par la critique que par le public. Le jeu nous laisse incarner Mick Carter, un homme sans attache qui enchaîne les boulots pour survivre. Et en décidant un jour de rentrer chez lui clandestinement, il assiste à un meurtre, avant d’être rattrapé et tué à son tour.

Ce n’est que lorsqu’il va ressusciter et réapparaître quelques secondes avant sa mort qu’il va se rendre compte que sa vie a basculé. Bien d’autres péripéties l’attendent, pour la plupart brutales et mortelles, mises en scène sous la forme d’un point’n click frénétique où des choix doivent parfois être faits sous la pression.

Des inspirations d’auteurs comme Michael Crichton, Stephen King et John Carpenter, un pixel art des plus efficaces et une bande-son dark synth qui ne l’est pas moins, The Drifter a une gueule et une appropriation des codes du jeu d’aventure old school qu’il serait dommage d’ignorer pour les fans du genre. Son arrivée sur les consoles Nintendo est donc une occasion de plus de s’y coller.

Déjà disponible sur PC via Steam, The Drifter va donc arriver sur Switch 1 et 2 le 22 juin.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Knuckle Paradise ne joue pas les pouilles mouillées et se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay commentée

Poule May Cry Knuckle Paradise refait les présentations durant notre AG French Direct, avec de nouvelles images de gameplay à la clé. Si vous découvrez le jeu aujourd’hui, sachez qu’il s’agit là d’un titre orienté action qui nous place dans la peau de Jane, embarquée malgré elle dans un tournoi d’arts martiaux clandestin qui prend place dans un parc d’attractions abandonné. Un pitch qui pourra suffire pour convaincre, mais à cela vient s’ajouter une particularité : Jane est accompagnée d’une poule – Cocotte – qui sera sa meilleure alliée pour vaincre ses adversaires. Le réalisateur du jeu nous explique ici que le titre a quelques références bien connues du monde du beat’em all, de Devil May Cry à Bayonetta, dans la mesure où vous pourrez enchaîner les combos à toute vitesse, même dans les airs. Knuckle Paradise ne sera pas qu’un jeu de gros bourrin dans la mesure où il faudra aussi faire attention aux patterns de vos ennemis, tandis que Cocotte pourra se glisser derrière eux pour les frapper et les déstabiliser. La bagarre pourra aussi être mise en pause le temps de parler à plusieurs PNJ pour effectuer quelques quêtes dans ce parc si spécial, mais ça,…

En savoir plus

Sur le même thème

The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations

ps5 switch 2
The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations

Crystal Dynamics fait le point sur la manière dont a été utilisée l’IA générative dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis

pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Valor Mortis est déjà reporté, quelques jours après avoir confirmé sa date de sortie

pc ps5 xbox series
Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy

The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique

pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Matt Booty promet que The Elder Scrolls VI va bien, après l’avoir vu lui-même
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
ps5
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
pc ps5 xbox series
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
xbox series
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
switch 2
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
xbox series
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
pc ps5 xbox series switch 2
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
pc ps5 xbox series
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
pc ps5 xbox series
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
pc ps5 xbox series
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
pc ps5
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
pc
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable
xbox series
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable
Les remasters de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 font à nouveau parler d’eux sur le PlayStation Store
pc xbox one ps3 xbox 360
Call of Duty : Black Ops
Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche
pc ps5 xbox series
Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche
Wo Long: Fallen Dynasty sortira lui aussi sur Switch dans une édition complète
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Wo Long: Fallen Dynasty sortira lui aussi sur Switch dans une édition complète
Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2
pc ps5 xbox series ps4
Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2