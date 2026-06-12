Halo Studios affirme que la VF de Halo: Campaign Evolved est assurée par des humains, pas par IA

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Depuis que des extraits concernant la VF du prochain Halo: Campaign Evolved commencent à tourner sur les réseaux sociaux, les fans de la série peuvent constater que le casting historique de la série n’a pas été rappelé pour cet épisode. Ce qui est déjà triste en soi, mais à cela s’ajoutent des doutes concernant l’authenticité de cette VF, certains soulignant que l’IA a ici été utilisée. Une crainte légitime dans la mesure où Microsoft est en conflit avec la communauté francophone de doublage autour de cette question. Alors Halo Studios a voulu apaiser les tensions.

Halo: Campaign Evolved

Des vrais artistes, mais pas ceux d’origine

On sait que David Krüger ne reprendra pas son rôle de Master Chief dans Halo: Campaign Evolved, tandis que l’extrait qui s’est propagé sur les réseaux sociaux montre que la voix de Cortana est elle aussi différente. Alors les soupçons d’IA générative sont bien vite arrivés.

Face à ces interrogations, Brian Jarrard, qui est le directeur de la communauté chez Halo Studios, a déclaré dans un tweet que « ces performances vocales proviennent d’humains, qui sont des francophones de naissance ».

Ce qui, techniquement, ne répond pas à toutes les craintes. On ne sait pas pourquoi le casting original de la saga n’a pas été repris ici, et on ignore toujours le nom des nouveaux artistes ici. Si l’on veut être tatillon, on pourrait même se dire que la question de l’IA n’est pas totalement écartée en dehors des extraits qui tournent en ligne. Mais en l’attente d’un jeu final, difficile d’avoir une réponse plus précise pour le moment.

Pour rappel, Halo: Campaign Evolved est attendu sur PC, XBOX Series et PS5 pour le 28 juillet prochain.

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Jaquette de Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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Date de sortie : 28/07/2026

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