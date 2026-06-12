Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Très tourné vers le monde de la musique, Stranger Than Heaven a déjà un casting bien rempli de stars de ce business. À tel point qu’il n’était peut-être pas nécessaire d’aller « ramener » Tupac le temps d’un cameo. Pourtant, la dernière bande-annonce du jeu nous a montré que le célèbre rappeur était, d’une certaine façon, bien à l’affiche du jeu, et si cela a soulevé pas mal de critiques, le réalisateur de Stranger Than Heaven est très content de ce choix pour le moins osé.

Stranger Than Heaven

Skandalouz

Forcément, Masayoshi Yokoyama ne pouvait pas éviter quelques questions à propos de Tupac lors de ses multiples interviews réalisées durant le Summer Game Fest. IGN est donc allé lui demander plus de détails sur comment cette idée a germé, et si elle était vraiment nécessaire. Le réalisateur explique que ce n’est pas la première fois qu’ils présentent à l’écran un artiste décédé, puisqu’ils avaient fait de même avec Bunta Sugawara. Il précise que le studio a fait en sorte d’obtenir l’accord de ses proches pour gérer cette histoire :

« Nous avons donc pris soin de contacter sa famille et ses ayants droit et d’obtenir leur accord. Plus qu’un simple accord, nous leur avons expliqué notre projet. Non seulement ils ont donné leur accord, mais ils étaient ravis de cette opportunité. Nous souhaitions offrir à ces personnages un rôle qui leur rende hommage. »

Kotaku souligne cependant un problème ici en faisant remarquer que les ayant-droits de l’artiste se résument surtout en la personne de Tom Whalley, ancien président de Warner Bros. Records qui avait travaillé avec Tupac. Et qui est maintenant en plein procès suite aux accusations de Sekyiwa Shakur, sœur de Tupac, qui l’accuse d’avoir détourné des millions de dollars via la gestion de ces droits.

Yokoyama continue en expliquant qu’il n’était pas question de répliquer sa voix par IA, ce qui a forcément demandé plus de travail :

« Le principal obstacle que nous avons rencontré pour ressusciter ces stars dans ces rôles était leur voix. Même si nous avions fait le choix d’opter pour une solution artificielle, il nous aurait probablement été impossible de reproduire leurs voix à l’identique. Or, comme notre studio accorde une grande importance au jeu d’acteur, aussi bien au cinéma qu’au théâtre, par le passé, nous avons toujours été très attentifs au choix des comédiens de doublage. Nous souhaitions donc trouver un acteur capable d’apporter sa propre touche au personnage. Nous ne voulions pas d’une simple imitation ; nous voulions qu’il s’approprie la personnalité du personnage, avec une voix différente. Nous avons donc fait notre possible pour trouver un acteur qui corresponde au rôle et au personnage, et certains d’entre eux ont peut-être même un lien de parenté avec les acteurs ou travaillent avec eux. »

Quant aux critiques concernant ce choix, Yokoyama semble ne pas vraiment s’en préoccuper :

« Je pense que lorsqu’on crée n’importe quel produit dans l’industrie du divertissement, il y aura forcément des critiques. On ne peut pas vraiment dire « ne nous critiquez pas », ça n’a aucun sens. La critique est une liberté d’expression. Mais nous pensions que c’était une bonne idée. Que cela apporterait une valeur ajoutée à notre jeu, et c’est pourquoi nous avons fait ce choix. […] Ce qui est important, c’est que nous créons quelque chose qui, nous l’espérons, plaira au public. Nous pensons que cela ajoutera quelque chose au jeu que nous développons. Donc, nous n’avons aucun regret ni aucune inquiétude quant à ce que nous faisons. »

Le message est passé. Stranger Than Heaven sortira le 15 janvier 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Avec Tupac donc.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 15/01/2027

Feed the Giants mélange jeu de survie et god game dans une sombre forêt où un groupe d’enfants doit s’en sortir

Promenons-nous dans les bois, pendant que les géants y sont Anciennement connu sous le nom de Childwood (un titre qui ne convenait pas vraiment), Feed the Giants se dévoile avec une nouvelle bande-annonce permettant de mieux comprendre son concept. Ici, vous n’incarnez pas directement les enfants qui survivent dans ces bois obscurs très dangereux, mais plutôt l’un des géants qui entourent les lieux. Le jeu prend donc la forme d’un « god game », puisque, en tant que géants, ce sont vos actions qui vont décider du sort de ce groupe d’enfants. Libre à vous de jouer les bons géants en les aidant à survivre, comme en entretenant un feu pour faire fuir les autres monstruosités, ou bien en bâtissant des abris dans lesquels les bambins pourront se protéger. Cependant, jouer les bons samaritains aura ses limites dans la mesure où les autres géants moins sympathiques ne manqueront pas de vous faire quelques petites remarques sur votre façon de gérer les choses, et vous devrez alors effectuer des choix moraux qui vont changer le cours de votre partie. Tout le monde sera ici au spectacle, avec ceux qui veulent voir ces enfants s’en sortir, et les autres, bien plus…

En savoir plus

Sur le même thème

Stranger Than Heaven dévoile sa date de sortie et ressuscite Tupac (!?) en vidéo

pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven dévoile sa date de sortie et ressuscite Tupac (!?) en vidéo

Stranger Than Heaven : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu de RGG Studio (histoire, casting, période de sortie…)

pc
Stranger Than Heaven : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu de RGG Studio (histoire, casting, période de sortie…)

Xbox Partner Preview : Voici le résumé de toutes les annonces (Stranger Than Heaven, Dispatch, Artificial Detective…)

pc ps5 xbox series
Image d'illustration réunissant quatre jeux annoncés au Xbox Partner Preview

Stranger Than Heaven : Le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio (Like a Dragon) se montre dans une nouvelle bande-annonce

pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven : Le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio (Like a Dragon) se montre dans une nouvelle bande-annonce
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision
Halo Studios affirme que la VF de Halo: Campaign Evolved est assurée par des humains, pas par IA
pc ps5 xbox series
Halo Studios affirme que la VF de Halo: Campaign Evolved est assurée par des humains, pas par IA
The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin
pc switch switch 2
The Drifter, le thriller point and click en pixel art déjà sorti sur PC, va arriver sur les consoles Switch le 22 juin
The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations
ps5 switch 2
The Legend of Heroes : Trails from Zero et Trails to Azure arrivent sur PS5 et Switch 2 en septembre avec plusieurs améliorations
Crystal Dynamics fait le point sur la manière dont a été utilisée l’IA générative dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Valor Mortis est déjà reporté, quelques jours après avoir confirmé sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy
The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us 2 : Telltale précise la durée de vie du jeu et sa structure épisodique
Matt Booty promet que The Elder Scrolls VI va bien, après l’avoir vu lui-même
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
ps5
Saros s’offre un Mode Photo et des trophées supplémentaires associés grâce à son nouveau patch
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
pc ps5 xbox series
Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Ubisoft va fermer ses studios de Winnipeg et de Belgrade et s’apprête à virer 380 personnes
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
xbox series
Asha Sharma dévoile le contour des 100 prochains jours chez XBOX en parlant d’un « reset »
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
switch 2
Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
xbox series
XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
pc ps5 xbox series switch 2
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
pc ps5 xbox series
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
pc ps5 xbox series
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
pc ps5 xbox series
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?