Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu

Skandalouz

Forcément, Masayoshi Yokoyama ne pouvait pas éviter quelques questions à propos de Tupac lors de ses multiples interviews réalisées durant le Summer Game Fest. IGN est donc allé lui demander plus de détails sur comment cette idée a germé, et si elle était vraiment nécessaire. Le réalisateur explique que ce n’est pas la première fois qu’ils présentent à l’écran un artiste décédé, puisqu’ils avaient fait de même avec Bunta Sugawara. Il précise que le studio a fait en sorte d’obtenir l’accord de ses proches pour gérer cette histoire :

« Nous avons donc pris soin de contacter sa famille et ses ayants droit et d’obtenir leur accord. Plus qu’un simple accord, nous leur avons expliqué notre projet. Non seulement ils ont donné leur accord, mais ils étaient ravis de cette opportunité. Nous souhaitions offrir à ces personnages un rôle qui leur rende hommage. »

Kotaku souligne cependant un problème ici en faisant remarquer que les ayant-droits de l’artiste se résument surtout en la personne de Tom Whalley, ancien président de Warner Bros. Records qui avait travaillé avec Tupac. Et qui est maintenant en plein procès suite aux accusations de Sekyiwa Shakur, sœur de Tupac, qui l’accuse d’avoir détourné des millions de dollars via la gestion de ces droits.

Yokoyama continue en expliquant qu’il n’était pas question de répliquer sa voix par IA, ce qui a forcément demandé plus de travail :

« Le principal obstacle que nous avons rencontré pour ressusciter ces stars dans ces rôles était leur voix. Même si nous avions fait le choix d’opter pour une solution artificielle, il nous aurait probablement été impossible de reproduire leurs voix à l’identique. Or, comme notre studio accorde une grande importance au jeu d’acteur, aussi bien au cinéma qu’au théâtre, par le passé, nous avons toujours été très attentifs au choix des comédiens de doublage. Nous souhaitions donc trouver un acteur capable d’apporter sa propre touche au personnage. Nous ne voulions pas d’une simple imitation ; nous voulions qu’il s’approprie la personnalité du personnage, avec une voix différente. Nous avons donc fait notre possible pour trouver un acteur qui corresponde au rôle et au personnage, et certains d’entre eux ont peut-être même un lien de parenté avec les acteurs ou travaillent avec eux. »

Quant aux critiques concernant ce choix, Yokoyama semble ne pas vraiment s’en préoccuper :

« Je pense que lorsqu’on crée n’importe quel produit dans l’industrie du divertissement, il y aura forcément des critiques. On ne peut pas vraiment dire « ne nous critiquez pas », ça n’a aucun sens. La critique est une liberté d’expression. Mais nous pensions que c’était une bonne idée. Que cela apporterait une valeur ajoutée à notre jeu, et c’est pourquoi nous avons fait ce choix. […] Ce qui est important, c’est que nous créons quelque chose qui, nous l’espérons, plaira au public. Nous pensons que cela ajoutera quelque chose au jeu que nous développons. Donc, nous n’avons aucun regret ni aucune inquiétude quant à ce que nous faisons. »

Le message est passé. Stranger Than Heaven sortira le 15 janvier 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Avec Tupac donc.