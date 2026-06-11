Le réalisateur de Street Fighter 6 raconte comment il a obtenu Tifa de Final Fantasy VII auprès de Square Enix

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Sans vouloir être particulièrement médisant sur la popularité des trois autres personnages du quatrième Season Pass de Street Fighter 6, c’est bien Tifa qui va déclencher une vague d’intérêt pour cette saison 4 du jeu de combat. Alors qu’on la voyait tous intégrer le casting de Tekken 8, Tifa va finalement rejoindre les rangs de Street Fighter 6 dès le début 2027. Takayuki Nakayama, le réalisateur du jeu de Capcom, a raconté à Game Informer comment ce crossover a été rendu possible.

Tifa dans Street fighter 6

Square Enix a beaucoup participé au crossover

Tifa doit sans doute être l’un des personnages les plus courtisés lorsqu’il s’agit de penser à un « guest » pour un jeu de combat, étant donné que le personnage de Final Fantasy VII a le profil idéal pour le genre. Si Square Enix a décidé de laisser Capcom l’intégrer dans Street Fighter 6, c’est à cause d’une rencontre déterminante. Plusieurs développeurs de Capcom connaissaient des personnes chez Square Enix et avaient déjà abordé le sujet, mais cette collaboration est surtout née sur la scène du Tokyo Game Show en 2025.

Takayuki Nakayama et Naoki Hamaguchi, réalisateur des remakes de Final Fantasy VII, se sont retrouvés ensemble sur scène lors du salon japonais, et, en discutant, l’idée est venue sur le tapis. Les conversations ont ensuite continué pendant plusieurs mois jusqu’à ce que ce deal devienne réalité :

« Nous avons pu entretenir notre relation suite à cette présentation au TGS et il était évident de penser que Tifa serait un excellent choix pour le jeu. »

Et Square Enix ne s’est pas contenté d’un simple accord. L’éditeur aurait vraiment été investi dans la manière dont Tifa allait être représentée ici, si l’on en croit Nakayama :

« De leur point de vue, ils avaient plein d’idées différentes sur ce à quoi Tifa ressemblerait et ce qu’elle ferait dans Street Fighter 6 ou un jeu de combat, puisque c’était une première pour elle. Les retours de l’équipe ont été très positifs. Leur réactivité témoigne de leur grand enthousiasme, non seulement de la part de M. Hamaguchi, mais aussi de M. Nomura, qui a participé au processus de validation. […] Il a été d’une aide précieuse, même pour la bande-annonce. Il l’a visionnée et s’est impliqué jusqu’à la toute fin de sa production. »

Comme quoi, même entre Final Fantasy VII Revelation et Kingdom Hearts IV, Tetsuya Nomura a encore des trous dans son calendrier. Pour rappel, Tifa sortira en tant que DLC pour Street Fighter 6 au début de l’année prochaine. Avant elle, Yasmine arrivera cet été, suivie par Arjun, tandis que Bosch fermera la marche après Tifa au printemps 2027.

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Jaquette de Street Fighter 6
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Date de sortie : 02/06/2023

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