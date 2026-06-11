XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes

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Le nouveau visage de façade de XBOX commence déjà à craquer. Depuis des mois, XBOX tente de se montrer sous son meilleur profil avec une posture d’écoute de la communauté, et une Asha Sharma prête à prendre plein de décisions plus ou moins significatives. Pour autant, on sentait que le discours de la nouvelle PDG nous préparait déjà à de nouveaux licenciements. Quelques jours seulement après les célébrations du XBOX Games Showcase, Bloomberg et The Verge nous apprennent que XBOX prévoit une nouvelle vague de renvois. La fête est finie.

Le nouveau logo Xbox

Ne parlez plus de licenciement mais de LICENCIEMENTS

L’information nous est déjà parvenue de Jason Schreier, qui déclare sur Bloomberg que les nouveaux licenciements chez XBOX surviendront en juillet. On ignore encore combien de personnes pourraient ici être impactées, mais il est question d’un plan économique « significatif ».

Le journaliste évoque également de grandes coupes budgétaires dans certaines divisions, notamment le marketing, ce qui semble être assez fou dans la mesure où tout le travail de XBOX ces derniers mois a été de se racheter une image auprès du grand public.

Chez The Verge, on apprend que ces coupes pourraient bousculer le line-up de projets XBOX, ce qui ne serait pas une première. Le site affirme aussi qu’un studio pourrait être menacé de fermeture, sans indiquer lequel. Forcément, on a peur de ce qu’il peut arriver à des équipes comme celles de Double Fine Productions, et aux autres qui n’ont pas été aperçues lors du dernier showcase.

Il y a quelques semaines, Asha Sharma avait évoqué le fait de prévoir des décisions difficiles à venir. On en a aujourd’hui un premier exemple, qui était malheureusement attendu depuis la prise de pouvoir de la nouvelle PDG.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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