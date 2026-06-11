XBOX prévoit de licencier massivement dès le mois prochain, un studio pourrait fermer ses portes
Le nouveau visage de façade de XBOX commence déjà à craquer. Depuis des mois, XBOX tente de se montrer sous son meilleur profil avec une posture d’écoute de la communauté, et une Asha Sharma prête à prendre plein de décisions plus ou moins significatives. Pour autant, on sentait que le discours de la nouvelle PDG nous préparait déjà à de nouveaux licenciements. Quelques jours seulement après les célébrations du XBOX Games Showcase, Bloomberg et The Verge nous apprennent que XBOX prévoit une nouvelle vague de renvois. La fête est finie.
Ne parlez plus de licenciement mais de LICENCIEMENTS
L’information nous est déjà parvenue de Jason Schreier, qui déclare sur Bloomberg que les nouveaux licenciements chez XBOX surviendront en juillet. On ignore encore combien de personnes pourraient ici être impactées, mais il est question d’un plan économique « significatif ».
Le journaliste évoque également de grandes coupes budgétaires dans certaines divisions, notamment le marketing, ce qui semble être assez fou dans la mesure où tout le travail de XBOX ces derniers mois a été de se racheter une image auprès du grand public.
Chez The Verge, on apprend que ces coupes pourraient bousculer le line-up de projets XBOX, ce qui ne serait pas une première. Le site affirme aussi qu’un studio pourrait être menacé de fermeture, sans indiquer lequel. Forcément, on a peur de ce qu’il peut arriver à des équipes comme celles de Double Fine Productions, et aux autres qui n’ont pas été aperçues lors du dernier showcase.
Il y a quelques semaines, Asha Sharma avait évoqué le fait de prévoir des décisions difficiles à venir. On en a aujourd’hui un premier exemple, qui était malheureusement attendu depuis la prise de pouvoir de la nouvelle PDG.