Heave Ho 2, suite du party game déjanté, arrivera le 16 juillet et propose dès aujourd’hui une démo

Une démo pour savoir ce qu’y vaut

Louables sont les créations qui essayent de maintenir l’expérience « coop canapé », et quand ça marche bien, c’est encore mieux. Heave Ho 2 compte surfer sur l’estime recueilli par le premier jeu. Et si l’envie de mettre la main dessus grandit, vous serez ravi d’apprendre qu’il ne va plus falloir attendre qu’un mois, conformément à ce que nous révèle le dernier trailer du jeu.

Face au succès du premier opus, Heave Ho 2 compte bien transformer l’essai en proposant une expérience encore plus variée, encore plus orientée multijoueur, et encore plus barrée. Une envie de se surpasser qui transpire dans le trailer du jeu diffusé au cours du dernier AG French Direct, lorsque l’on écoute ses développeurs.

Et afin de prendre la température de cette suite, on apprend qu’une démo gratuite vient de se rendre disponible sur Steam. Au menu de cet essai, 8 niveaux tirés de 4 des 8 mondes du jeu s’offrent à vous, déjà jouables aussi bien en coop en ligne qu’en local, jusqu’à 4. Ce sera aussi l’occasion pour l’équipe de développement de voir comment se passe l’expérience online, une nouveauté, on le rappelle, de cette suite.

Heave Ho 2 viendra mettre le bazar le 16 juillet sur PC via Steam, Switch 2 et Switch.