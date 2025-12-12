Tomb Raider: Catalyst annoncé pour 2027, la toute nouvelle aventure de Lara Croft attendra encore un peu

Nous allons d’emblée doucher vos espoirs : un simple trailer de près de deux minutes en CGI a été présenté durant la cérémonie sans images de gameplay ni détails concernant le gameplay du jeu. L’occasion de découvrir quelques bribes d’histoire et notamment celle qui semble être la méchante de l’histoire.

Lara revient… mais pas tout de suite

Un trailer qui met immédiatement dans l’ambiance en mentionnant le Triangle du Dragon, où se déroulait le Tomb Raider de 2013. Les premières images permettent de confirmer que ce nouvel opus devrait marquer une nouvelle étape de l’épopée de Lara Croft au sein de la nouvelle timeline unifiée promise par Crystal Dynamics, avec un ton plus mature, plus assumé mais aussi une nouvelle incarnation pour Lara qui dispose de nouveaux traits et d’un nouveau visage, le tout en développement sous Unreal Engine 5 depuis 2022.

Changement d’actrice également, puisque Camilla Luddginton laissera sa place à Alix Wilton Regan, une actrice notamment connue pour ses rôles dans Dragon Age: Inquisition ou encore Cyberpunk 2077. On remarque aussi que notre archéologue dispose de ses deux flingues emblématiques mais également de son grappin qui pourra l’aider dans bon nombre de situations. Ce nouvel opus semble faire une fois de plus la part belle aux cataclysmes et séquences mouvementées de destruction tandis que l’ensemble se déroulera dans le nord de l’Inde.

Le jeu nous livrera des paysages remplis de secrets, au cœur de tombes perdues remplies d’énigmes complexes et de mystères anciens, et est décrit comme étant parfait pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus dans une aventure qualifiée de « plus vaste et plus ambitieuse à ce jour ».

Voici le synopsis officiel : « Tomb Raider: Catalyst se déroule à la suite d’un cataclysme mythique qui a révélé d’anciens secrets et réveillé les forces mystérieuses qui les protègent. Lorsque les chasseurs de trésors les plus notoires du monde entier débarquent dans la région, Lara se précipite pour découvrir la vérité enfouie sous le paysage fracturé et arrêter ceux qui voudraient utiliser son pouvoir à leur avantage. Alors que le monde antique entre en collision avec le présent, Lara doit décider à qui faire confiance parmi ses rivaux et alliés pour prévenir une catastrophe et protéger un secret qui pourrait transformer l’avenir ».

Pour rappel, Tomb Raider: Catalyst est prévu pour 2027 sur Steam, PS5 et Xbox Series X/S. Pour patienter, Amazon Game Studios et Crystal Dynamics ont annoncé l’arrivée l’année prochaine de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un (nouveau) « remake » de la première aventure de Lara.