007 First Light : On connaît l’identité de l’un des grands méchants du jeu, incarné par… Lenny Kravitz

Il faut changer l’eau des crocodiles

L’information a été éventée par le compte Twitter de la licence 007 ce matin, avant qu’IO Interactive officialise la nouvelle lors de ces Game Awards. Oui, Lenny Kravitz sera bien présent au casting de 007 First Light, puisqu’il va prêter sa voix et ses traits à Bawma, le dirigeant de la ville d’Aleph en Mauritanie.

Un chef pas très sympathique si l’on en croit ses premières images, car il a visiblement capturé Bond et s’apprête à le jeter en pâture à ses crocodiles de maison. On ignore cependant s’il s’agira là de l’antagoniste principal de cet épisode, ou juste d’un méchant de seconde zone qui n’est présent que lors du passage de l’agent secret sur son territoire. C’est en tout cas une sacrée recrue pour IO Interactive, en espérant maintenant que le personnage soit à la hauteur de l’artiste qui se trouve derrière.

007 First Light sera disponible à partir du 27 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.