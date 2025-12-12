Resident Evil Requiem confirme enfin le retour de Leon Kennedy

Leon Kennedy reprend du service

Pour ceux qui pensaient que Resident Evil Requiem manquerait d’action avec une Grace Ashcroft qui manque de punch, Leon est de retour. Notre héros est toujours confronté à des ennemis armés de tronçonneuses, dans une ambiance qui semble renouer avec l’ADN survival horror de la série. Malgré l’âge qui se fait sentir visuellement, il ne semble pas avoir l’air affaibli pour autant.

Présenté comme un nouvel épisode majeur, Resident Evil Requiem semble vouloir jouer un rôle important dans l’évolution de la série. Le retour d’un personnage aussi populaire que Leon, combiné à l’introduction de nouveaux protagonistes, laisse penser que Capcom cherche à faire le lien entre l’héritage historique de la saga et son avenir. En outre, si l’on en croit la personnes à l’origine des premières fuites sur Leon (Dusk Golem sur X), il pourrait s’agit d’un chant du cygne pour ce personnage emblématique de la franchise. Une affirmation à prendre évidemment avec de grosses pincettes.

En attendant d’en savoir plus, Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.