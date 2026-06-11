Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix

Où précommander le jeu au meilleur prix ?

C’était probablement l’un des moments les plus importants du Nintendo Direct de cette semaine pour les fans de RPG, aux côtés bien sûr de l’annonce du nouveau Xenoblade et du retour de Kingdom Hearts IV. Attendu désormais pour le 17 septembre, Fire Emblem Fortune’s Weave nous permettra de suivre quatre routes narratives distinctes avec différents personnages.

Si vous comptez l’ajouter à votre bibliothèque, sachez que le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande. Il est possible de le réserver dès maintenant sur Amazon, Cdiscount et la Fnac au prix de 69.99€, tandis que Micromania l’affiche en ce moment à 79.99€ (avec 10€ en bon d’achat). Le comparatif de prix plus haut sera mis à jour en temps réel en cas de fluctuation de prix.

Où précommander l’édition Collection Dagdanienne

Comme très régulièrement avec la licence Fire Emblem, une édition spéciale est également prévue, appelée Collection Dagdanienne. Celle-ci regroupe :

un boîtier métallique

des cartes illustrées

une carte de Dadga

un recueil d’illustrations

Si vous souhaitez la précommander, elle devrait être commercialisée au prix de 109.99€. Pour l’instant, Leclerc et Amazon viennent de lancer leur page produit.

Pour rappel, Fire Emblem Fortune’s Weave est prévu le 17 septembre, seulement sur Nintendo Switch 2.