Fire Emblem Fortune’s Weave et son collector en précommande, où le trouver au meilleur prix

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Titre particulièrement attendu par les amateurs de la série, et plus globalement, par toute personne possédant une Switch 2, le prochain Fire Emblem arrivera à la rentrée. Le jeu a été daté il y a quelques jours, tout en dévoilant édition collector appelée Collection Dagdanienne. Bonne nouvelle, celle-ci et le jeu sont disponibles en précommande.

Fire emble fortunes weave screenshot nintendo direct juin 2026 (16)

Où précommander le jeu au meilleur prix ?

C’était probablement l’un des moments les plus importants du Nintendo Direct de cette semaine pour les fans de RPG, aux côtés bien sûr de l’annonce du nouveau Xenoblade et du retour de Kingdom Hearts IV. Attendu désormais pour le 17 septembre, Fire Emblem Fortune’s Weave nous permettra de suivre quatre routes narratives distinctes avec différents personnages.

Si vous comptez l’ajouter à votre bibliothèque, sachez que le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande. Il est possible de le réserver dès maintenant sur Amazon, Cdiscount et la Fnac au prix de 69.99€, tandis que Micromania l’affiche en ce moment à 79.99€ (avec 10€ en bon d’achat). Le comparatif de prix plus haut sera mis à jour en temps réel en cas de fluctuation de prix.

Où précommander l’édition Collection Dagdanienne

Comme très régulièrement avec la licence Fire Emblem, une édition spéciale est également prévue, appelée Collection Dagdanienne. Celle-ci regroupe :

  • un boîtier métallique
  • des cartes illustrées
  • une carte de Dadga
  • un recueil d’illustrations

Si vous souhaitez la précommander, elle devrait être commercialisée au prix de 109.99€. Pour l’instant, Leclerc et Amazon viennent de lancer leur page produit.

Pour rappel, Fire Emblem Fortune’s Weave est prévu le 17 septembre, seulement sur Nintendo Switch 2.

Fire emble fortunes weave dagdan edition 1

Fire emble fortunes weave dagdan edition

Jaquette fire emblem fortunes weave 2

Jaquette fire emblem fortunes weave

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Jaquette de Fire Emblem: Fortune’s Weave
Fire Emblem: Fortune’s Weave
switch 2

Date de sortie : 17/09/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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