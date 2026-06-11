Halo Campaign Evolved : Beaucoup de questions entourent la VF du jeu, qui ne sera pas assurée par son casting historique

Qui se cache derrière ces nouvelles voix ?

C’est en voyant les premières images de gameplay en VF de Halo Campaign Evolved que le public a commencé à se dire que quelque chose ne tournait pas rond. La voix de Cortana ne répondait pas ici à celle de Laëtitia Lefebvre, qui l’incarne dans l’épisode sorti il y a 25 ans, comme le montre cet extrait partagé sur ResetEra.

Il en est apparemment de même pour David Krüger, qui est normalement derrière le Master Chief. Dans un message publié sur Facebook en réponse à Halo France, dont l’authenticité reste encore à confirmer, le comédien aurait déclaré ne pas avoir été rappelé, et soupçonnerait Microsoft d’avoir recours à l’IA :

« Merci de vos mots, de vos soutiens, de votre volonté de nous retrouver tous, en particulier Laetitia pour Cortana et moi pour John, mais ni l’un ni l’autre, ni aucun comédien originel n’ont été enregistrés pour ce reboot, et particulièrement les trois nouvelles missions. La tristesse et l’incompréhension nous habitent depuis quelques jours. Car en vérité, Microsoft semble avoir préféré d’autres comédiens, voire pire, de l’IA, pour nous remplacer sur cette sortie. Tristesse et incompréhension, donc, de ne pas, après vingt-cinq ans, participer à cette nouvelle aventure de Halo, et principalement et surtout de la part de Microsoft, de ne pas respecter les fans, les joueurs, les Spartans, et donc toute la communauté magnifique que les uns et les autres formez. »

À l’heure actuelle, impossible de déterminer si de l’IA générative a vraiment été utilisée ici, XBOX n’ayant pas répondu officiellement à ces inquiétudes. Mais la question se pose dans la mesure où le groupe est en conflit depuis plusieurs mois avec la communauté francophone de doubleurs et de doubleuses autour de l’IA.

Microsoft ne veut toujours pas donner plus de protection aux artistes face aux dangers de cet outil, c’est pourquoi la VF est absente de la plupart des jeux XBOX ces derniers temps. Cet Halo Campaign Evolved échappe à cette règle, tout comme Gears of War: E-Day, contrairement à Fable. D’où la crainte que cette VF ne soit possible que parce que XBOX a eu recours à l’IA. Ce n’est pour l’instant qu’au stade de l’hypothèse, puisqu’il pourrait vraiment s’agir de voix humaines derrière ce nouveau doublage. Le flou persistera tant que XBOX n’aura pas officialisé le casting francophone.