Matt Booty promet que The Elder Scrolls VI va bien, après l’avoir vu lui-même

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Cela fait maintenant 8 ans que The Elder Scrolls VI a été annoncé. 8 ans de silence. 8 ans de promesses. 8 ans de « ne vous inquiétez pas, tout bien ». Alors forcément, le public commence à perdre patience. Bethesda et Microsoft sont cependant bien obligés de rassurer tout le monde quant à l’état du projet, comme Matt Booty qui a récemment été questionné sur le sujet.

The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI

Et nous, on le voit quand ?

On ne misait pas un centime sur la présence de The Elder Scrolls VI lors du dernier XBOX Games Showcase, et sans surprise, le jeu n’a même pas été évoqué, ne serait-ce qu’à demi-mot. Variety est tout de même allé questionner Matt Booty à ce sujet lors d’une interview réalisée durant cette période de Summer Game Fest. Le numéro 2 de Xbox répond que si le jeu n’était pas présent, il a lui-même pu le voir en action dernièrement :

« Je dirais que l’un des défis les plus difficiles à relever dans un métier comme le mien, c’est de trouver le juste équilibre entre l’envie de montrer au monde entier tout ce sur quoi on travaille, de susciter l’enthousiasme au plus tôt, et la nécessité d’attendre le moment opportun. Et quand on décide de le dévoiler, on veut que ce soit dans le meilleur état possible. Montrer le jeu, c’est aussi promettre une sortie prochaine. Pour avoir visité Bethesda, discuté avec Todd et vu The Elder Scrolls VI en action, je peux vous dire que le jeu est incroyable et qu’il avance bien. Nous ne manquerons pas d’en parler et de le révéler officiellement au moment opportun. »

Une stratégie que Todd Howard a bien eu du mal à suivre il y a 8 ans. On a beau savoir que le jeu est actuellement la priorité de Bethesda, on ne s’attend pas à avoir de ses nouvelles avant encore un moment.

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Jaquette de The Elder Scrolls VI
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Date de sortie : N/C

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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