Matt Booty promet que The Elder Scrolls VI va bien, après l’avoir vu lui-même

Et nous, on le voit quand ?

On ne misait pas un centime sur la présence de The Elder Scrolls VI lors du dernier XBOX Games Showcase, et sans surprise, le jeu n’a même pas été évoqué, ne serait-ce qu’à demi-mot. Variety est tout de même allé questionner Matt Booty à ce sujet lors d’une interview réalisée durant cette période de Summer Game Fest. Le numéro 2 de Xbox répond que si le jeu n’était pas présent, il a lui-même pu le voir en action dernièrement :

« Je dirais que l’un des défis les plus difficiles à relever dans un métier comme le mien, c’est de trouver le juste équilibre entre l’envie de montrer au monde entier tout ce sur quoi on travaille, de susciter l’enthousiasme au plus tôt, et la nécessité d’attendre le moment opportun. Et quand on décide de le dévoiler, on veut que ce soit dans le meilleur état possible. Montrer le jeu, c’est aussi promettre une sortie prochaine. Pour avoir visité Bethesda, discuté avec Todd et vu The Elder Scrolls VI en action, je peux vous dire que le jeu est incroyable et qu’il avance bien. Nous ne manquerons pas d’en parler et de le révéler officiellement au moment opportun. »

Une stratégie que Todd Howard a bien eu du mal à suivre il y a 8 ans. On a beau savoir que le jeu est actuellement la priorité de Bethesda, on ne s’attend pas à avoir de ses nouvelles avant encore un moment.