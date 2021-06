E3 2021 : Que peut-on attendre du Nintendo Direct ?

Nintendo nous a bien fait patienter avant d’annoncer son Direct de l’E3 2021. La présentation aura lieu le mardi 15 juin à 18h, heure française et durera une quarantaine de minutes. Aucun titre clairement mentionné pour l’instant mais le constructeur affirme se concentrer uniquement sur les jeux et ne parlera pas hardware. De même, les jeux seront principalement des sorties de 2021.

Nintendo tiendra un Treehouse de trois heures immédiatement après le Direct pour faire des démonstrations de gameplay des jeux présentés. Il faut avouer que l’on ne s’attend pas vraiment à une avalanche d’annonces et qu’on espère surtout revoir des têtes disparues depuis de nombreuses années, comme un certain Breath of the Wild 2 par exemple.

Les annonces de mises à jour probables

Avant de parler jeux, évoquons quelques titres déjà disponibles et qui devraient logiquement avoir un peu de temps d’antenne lors du Nintendo Direct vu leur succès.

Le prochain DLC de Super Smash Bros Ultimate

Il est étonnant de voir que Super Smash Bros Ultimate n’a pas été cité dans le communiqué annonçant le Direct puisque c’est un moyen très simple de générer de la hype sans dire grand chose. Nintendo et Masahiro Sakurai doivent encore sortir deux personnages d’ici fin décembre. Après le duo Pyra – Mythra début mars, le timing semble donc idéal pour l’avant-dernier combattant DLC du Fighter Pass volume 2.

Animal Crossing New Horizons

Incroyable phénomène de l’an dernier qui s’est écoulé à près de 33 millions d’exemplaire en un an, il faut avouer que Nintendo ne fait pas grand chose pour l’instant pour soutenir Animal Crossing New Horizons dans sa deuxième année. On espère bien que Tom Nook prépare quelque chose pour éviter que toutes les îles deviennent désertes dans les prochains mois.

Les sorties de l’été

Contrairement à d’autres consoles, la Switch devrait recevoir de nombreuses exclusivités cet été et l’on se doute bien que Nintendo tiendra à communiquer autour d’elles une dernière fois avant leur sortie, quitte à énerver les spectatrices et spectateurs qui râleront en disant « Mais on s’en fout, ça sort dans 2 semaines ça ! ». On vous épargne l’Atelier du jeu vidéo et DC Super Hero Girls: Teen Power dans cette liste puisqu’ils seront déjà sortis au moment du Direct.

Mario Golf: Super Rush

Date de sortie : 25 juin 2021

On voit mal Nintendo se priver de parler de Mario Golf: Super Rush dix jours avant sa sortie. Surtout qu’il permettra au plombier de faire au moins une apparition s’il n’a pas droit à une nouvelle annonce de jeu lors du Direct. Mario Kart 9 ? Mario Football ? Super Mario Odyssey 2 ? Les paris sont ouverts (mais risqués).

Disgaea 6: Defiance of Justice

Date de sortie : 29 juin 2021

La rédaction d’ActuGaming a beau avoir un certain nombre d’adorateurs de Prinnies, aucun d’entre nous ne serait triste de voir Disgaea 6 passer son tour lors de cet E3.

Le jeu étant disponible au Japon depuis janvier, on a eu assez de trailers et même une démo pour ne pas avoir besoin de plus qu’un discret coucou lors d’un montage qui enchaîne les jeux.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Date de sortie : 9 juillet 2021

Entre Monster Hunter Rise qui occupe déjà pas mal les chasseurs et Capcom qui fait ses propres Digital Events, on a tendance à oublier Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Les plans de l’éditeur sont assez flous pour cet E3 mais on l’imagine bien faire une courte apparition lors du Direct pour justifier une présence lors du Treehouse et montrer enfin du gameplay ce qui manque réellement pour le moment.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Date de sortie : 16 juillet 2021

A défaut de donner des nouvelles du jeu tant attendu, Link fera au moins une petite apparition pour rappeler la sortie de Skyward Sword HD un mois plus tard. On doute apprendre quoique ce soit de neuf à propos de ce remaster qui passera probablement faire sa publicité (pour lui, ses Joy-Cons, son amiibo…).

No More Heroes III

Date de sortie : 27 août 2021

De tous les jeux prévus sur Switch cet été, No More Heroes III est celui qui risque d’avoir le plus gros temps de parole lors du Nintendo Direct vu le mystère qu’il a entretenu depuis son annonce.

Mais plus qu’un passage lors de la présentation, il faut avouer que ce serait surtout un gros segment lors du Treehouse qui nous intéresserait, surtout si Suda51 est l’un des intervenants.

Les sorties de la fin d’année

Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante

Date de sortie : 19 novembre 2021

Les remakes de la quatrième génération devraient être présents et si l’on en croit les rumeurs, les critiques à propos du style visuel auraient bien été prises en compte. Les insiders nous promettent ainsi que l’on aura presque du mal à reconnaître Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante.

Shin Megami Tensei V

Date de sortie : 2021

Quelques semaines après la sortie du remaster de Nocturne (featuring Dante from the Devil May Cry series), Shin Megami Tensei V devrait enfin se concrétiser après des années de teasers.

Il faut avouer qu’il n’est pas passé loin de la catégorie arlésienne qu’il évite de peu grâce à une fuite sur son site officiel japonais qui lui donne même une date de sortie.

Les jeux de 2022

Nintendo a prévenu que son Direct se concentrerait sur les sorties de 2021 mais on suppose que 2022 sera tout de même la fenêtre de sortie d’un nombre non-négligeable de jeux, même si Nintendo mise de plus en plus sur des très courts délais entre les annonces et les sorties.

Légendes Pokémon : Arceus

Date de sortie : 28 janvier 2022

Légendes Pokémon : Arceus enthousiasme autant qu’il fait peur. Le concept de ce spin-off a de quoi intéresser mais tout le monde semble s’accorder à dire qu’il ne faudrait pas trop précipiter sa sortie.

Il en viendrait presque à ce qu’il soit plus rassurant qu’il apparaisse pour annoncer son report ou même qu’il passe tout simplement son tour en attendant un prochain Direct.

Splatoon 3

Date de sortie : 2022

Surprise finale du dernier Nintendo Direct, Splatoon 3 avait eu droit à un accueil assez froid de la part de nombreux fans qui espéraient un autre one more thing (avec Link par exemple).

Mais il ne faut pas sous-estimer la communauté des fans des Inklings qui attendent de voir s’il y a assez de nouveautés pour justifier un nouvel épisode.

Project Triangle Strategy

Date de sortie : 2022

Il nous semble un peu tôt pour déjà avoir des nouvelles de ce que l’on appelle pour l’instant Project Triangle Strategy qui le mérite d’apporter une dose de Tactical-RPG supplémentaire aux fans de Fire Emblem, sauf si les rumeurs de remakes d’anciens épisodes se concrétisent.

Et puisque l’on parle de remake, profitons de ce jeu en HD-2D pour dire que l’on ne dirait pas non à une confirmation de version Switch pour Dragon Quest III HD-2D Remake.

Les arlésiennes

On passe aux jeux qui sont les plus spammés sur les réseaux sociaux et dans les tchats des lives dès que cela touche au Nintendo Direct. Des titres vaguement annoncés et qui n’ont plus jamais donné de nouvelles concrètes depuis.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Si Eiji Aonuma apparaît pendant ce Nintendo Direct sans enfin annoncer du concret et lancer une bande-annonce de la suite de Breath of the Wild, on suppose que beaucoup risquent de casser leur écran.

Que l’on aime Skyward Sword ou non, la saga Zelda mérite beaucoup plus qu’un simple remaster pour l’année de son 35ème anniversaire.

Metroid Prime 4

C’est l’heure de parler de Metroid Prime 4, quatre comme le nombre d’années écoulées depuis l’annonce du jeu lors de l’E3 2017. Vu les annonces d’emplois actuellement disponibles sur le site de Retro Studios, on doute que cette fois-ci soit la bonne.

En revanche, ce qui nous semble beaucoup plus réaliste, c’est d’espérer enfin voir la Metroid Prime Trilogy arriver sur Switch cette année.

Bayonetta 3

PlatinumGames devrait surtout être occupé avec Babylon’s Fall et le studio a d’autres productions en cours comme Project G.G. Mais on va faire de notre mieux pour croire Hideki Kamiya qui déclarait début janvier qu’il espérait pouvoir donner des nouvelles de Bayonetta 3 cette année.

Pokémon Unite

D’accord, Pokémon Unite n’est pas vraiment aussi attendu que les jeux qui le précédent dans cette catégorie. Cependant, les bêtas fermées s’accumulent mais personne ne se risque encore à annoncer une fenêtre de sortie pour ce MOBA Pokémon qui devrait cartonner vu la hype de la licence en ce moment, surtout avec d’aussi magnifiques skins disponibles via microtransactions.

Genshin Impact

Oui, nous mettons Genshin Impact dans les arlésiennes du Nintendo Direct. Avec une version Switch annoncée en janvier 2020, il faut avouer que certains et certaines commencent à désespérer de pouvoir parcourir Teyvat un jour sur leur console Nintendo.

Logiquement en voyant l’état du jeu sur PS4, on se doute que le portage n’est pas simple mais peut-être que cela va changer grâce au dernier élément de notre liste (oui désolé…).

La Switch Pro

Comment ne pas terminer avec la rumeur la plus insistante du moment ? Vous avez marre d’en entendre parler, nous en avons marre d’en parler mais cet article ne serait pas complet sans une mention de la fameuse Switch Pro.

Si l’on en croit les rumeurs cette Switch 4K à écran OLED devrait être officialisée avant le Direct ce qui correspondrait au fait que Nintendo prévienne qu’il n’y aura pas d’hardware pendant la présentation.

Et vous, qu’attendez-vous de Nintendo ?

Bref, on pourrait passer des heures à revenir sur toutes les rumeurs comme celles autour d’un Metroid 2D (calmez-vous, au mieux on aura Samus dans Fortnite), de Donkey Kong, ce qui serait logique puisque son premier jeu fêtera ses quarante ans en juillet. On peut également se demander ce que fait Monolith Soft en ce moment. Ou encore déjà se plaindre du fait que Nintendo oubliera probablement encore une fois F-Zero.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez ou voulez voir chez Nintendo cette année. Est-ce que cela sera un Direct classique ou est-ce qu’on aura droit au grand jeu ? Dans tous les cas, rendez-vous le 15 juin à 18h sur les chaînes Twitch ou Youtube de Nintendo France ou un peu plus tard sur ActuGaming pour rattraper toutes les annonces avec nos news et résumés.