Disgaea 6: Defiance of Destiny

Disgaea 6: Defiance of Destiny est un Tactical RPG développé par Nippon Ichi Software et sortant en exclusivité sur Nintendo Switch en Occident. La principale nouveauté de cet épisode est le passage d'animations 2D à des modèles 3D au style Super Deformed. On suit cette fois-ci, Zed un zombie amer suite à ses innombrables défaites face au Dieu de la Destruction. Sa condition de mort-vivant permet l'apparition d'une nouvelle mécanique : l' Ultra-Réincarnation. Quand il perd, il est renvoyé dans un autre monde pour se retrouver au niveau 1 mais avec des statistiques améliorées. Avec assez de défaites, vous pourrez donc infliger les dégâts par quadrillions. Disgaea 6 fait aussi un effort pour accueillir les nouveaux joueurs avec quelques options de confort pour le farm tels que les combats automatiques et la vitesse accélérée des combats.