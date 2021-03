Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est un RPG. Deuxième épisode se passant dans le même univers que le premier Monster Hunter Stories, cette nouvelle entrée prend place dans un monde qui fait face à une possible extinction des Rathalos, monstre emblématique de la licence. Le joueur, sous les traits du protagoniste Red, va faire une rencontre fatidique avec une jeune fille mystérieuse qui lui confiera un œuf de Rathalos. Le jeu reprend alors des mécaniques similaires au premier épisode et affiche une connectivité avec Monster Hunter Rise, l'autre nouvelle entrée dans la célèbre licence de Capcom pour l'année 2021.