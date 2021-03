Pokémon Diamant Étincelant

Pokémon Diamant Étincelant est un JRPG sur Switch développé par ILCA. Il s'agit d'un remake de Pokémon Diamant et permet donc de (re)partir à l'aventure en explorant la région Sinnoh pour capturer la quatrième génération de créatures. La Team Galaxy tente de mettre la main sur le Pokémon Légendaire Dialga et d'utiliser ses pouvoirs temporels afin de refaçonner l'univers comme ils le veulent. Il faudra les en empêcher tout en tentant de devenir maître ou maîtresse de la Ligue et en remplissant son Pokédex. Ce remake reprend le confort des épisodes plus récents tout en adoptant un style graphique chibi pour évoquer les sprites d'époque.