E3 2021 : Le prochain Nintendo Direct aura lieu le 15 juin

Depuis que Nintendo avait annoncé sa participation à l’E3 2021, il y avait un certain suspense autour de la date qui serait choisie pour le prochain Nintendo Direct. Nintendo prend enfin la parole quelques jours avant le grand événement, et il va visiblement falloir attendre la fin du salon.

🗓 Nintendo at #E32021: 6/15, 9am PT!

Tune in for a #NintendoDirect with roughly 40 minutes of info focused exclusively on #NintendoSwitch software, mostly releasing in 2021, followed by around 3 hours of gameplay in #NintendoTreehouseLive | E3 2021.

https://t.co/TMjlZ5G37G pic.twitter.com/Hh1l6y0WVh

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2021