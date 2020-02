Le Project G.G. se dévoile dans un premier teaser

PlatinumGames encore et toujours. Après l’annonce de Project G.G. et la date de sortie de The Wonderful 101 Remastered, voici le premier teaser du fameux jeu officialisé plus tôt dans la journée. Et si l’on apprend rien de plus, il faut avouer qu’en vidéo ce deuxième Platinum 4 donne bien envie.

Project Game Gear

La vidéo montre la destruction d’une ville par un monstre géant. Comme souvent dans les films catastrophes, si l’on voit des centaines d’humains en danger, l’empathie vient surtout d’un chien. Et PlatinumGames a bien compris ce cliché en s’attardant sur un pauvre Shiba Inu dont la laisse est coincée par un débris. Heureusement, un héros vient se dresser au dernier moment entre ce bon doggo et un immeuble en chute. Héros qui devient géant pour s’adapter à la taille de son adversaire kaiju.

Dirigé par Hideki Kamiya et produit par Atsushi Inaba, Project G.G. sera le premier gros jeu auto-édité par PlatinumGames. On rappelle que la production du jeu de ce jeu ne fait que débuter et que l’on ne connait pas encore sa fenêtre de sortie ni ses plateformes. On espère que cela signifie que Bayonetta 3 a suffisamment avancé pour que le studio puisse se permettre de lancer ce nouveau chantier en plus des nouvelles aventures de la sorcière et de Babylon’s Fall.