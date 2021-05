Dragon Quest III HD-2D Remake annoncé sur consoles de salon

Dragon Quest III HD-2D Remake était probablement l’annonce la plus surprenante du stream des 35 ans de la série (malgré la concurrence de la version offline de Dragon Quest X Online). Erdrick reviendra bientôt de la plus belle des manières.

Square-Enix merci de refaire tous vos RPG 8 et 16 bits comme ça

Comme son nom l’indique, la particularité de ce remake est d’adopter le magnifique style graphique HD-2D initié par Octopath Traveler. Il n’est donc logique de retrouver la Team Asano comme développeur en compagnie de Amata K.K. que l’on connait pour le jeu VR Last Labyrinth. Le producteur du jeu est d’ailleurs Masaaki Hayasaki qui était producteur assistant sur Octopath avant de co-produire Various Daylife pour Apple Arcade avec Tomoya Asano.

Nous n’avons pas encore de date mais Square Enix nous prévient déjà qu’il s’agira d’une sortie mondiale simultanée sur consoles de salon. Ce qui est étonnant puisque que jusqu’à présent, la Switch avait droit à une exclusivité au moins temporaire sur les jeux de l’équipe, comme Bravely Default 2 ou le Project Triangle Strategy. Et là, on ne sait même pas si elle sera concernée.

Juste après l’annonce, le créateur de la saga Yuji Horii a laissé échapper que le but était de sortir plus tard des remakes similaires de Dragon Quest I et II avant que son équipe ne lui coupe la parole. C’est certes leur idée mais ils ne sont pas du tout certains de le faire pour le moment, attendant probablement de voir les chiffres de ventes de cet essai avant de s’engager.

Bref, Dragon Quest III HD-2D Remake sortira un jour, en même temps dans le monde entier, sur consoles de salon.