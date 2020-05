Metroid Prime Trilogy : Un portage Switch dès le mois de juin ?

L’annonce de Metroid Prime 4 au cours de l’E3 2017 a engendré un émoi général chez les fans de Nintendo. Il faut dire que la licence est comme au point mort depuis la sortie de Corruption et Other M sur Wii, il y a dix ans déjà. Et ce n’est pas Samus Returns ou Metroid Prime : Federation Force qui ont changé grand chose à cet état de fait. Aujourd’hui, les fans se raccrocheraient à n’importe quoi, même à la rumeur voulant que la Metroid Prime Trilogy verra le jour sur Switch.

La rumeur s’intensifie

Cela fait un long moment maintenant que la rumeur selon laquelle la Metroid Prime Trilogy se dirigerait vers la bibliothèque de la Nintendo Switch a fait son apparition sur la toile. Entre temps, rien n’a vraiment changé, le quatrième volet tant attendu fait toujours le mort, et l’entreprise nippone ne fait guère d’effort pour placer Samus Aran sur le devant de la scène. Excepté dans Super Smash Bros. Ultimate évidemment, ou encore dans le récent trailer d’annonce de Paper Mario : The Origami King où Mario enfilait le casque de l’héroïne.

D’ailleurs, tant qu’on parle du loup, sachez que nombreux sont les joueurs – et même les professionnels du jeu vidéo – à voir dans ce petit caméo le premier teasing du retour imminent de Samus Aran. Fabulation ou réalité ? Avec le contexte actuel, et le changement de politique des éditeurs en vue de l’annulation – ou la transformation – des différents salons de l’été – E3 en tête – difficile de déterminer formellement qui a tort et qui a raison. D’autant qu’un autre petit élément vient ajouter sa pierre à l’édifice.

Cet élément, il nous vient du Nord. Inet, revendeur suédois de matériel informatique et jeu vidéo, listerait depuis un long moment déjà Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch, affichant même une date de sortie au 19 juin 2020. Nonobstant, à l’approche de la date, ou bien sous la pression de la firme de Kyoto, le site a tout simplement fait disparaître ladite fiche. De quoi alimenter les passions au sein de la communauté de fans de Samus, dont certains s’attendent clairement à une annonce dans les prochains jours, voire une sortie surprise.

Difficile de démêler le vrai du faux là dedans. Seul l’avenir nous en apprendra plus sur le sujet. Notez que Metroid Prime 4 est toujours en développement mais ne dispose pas encore de date de sortie.