Shin Megami Tensei V fuite avant le Nintendo Direct

Shin Megami Tensei V sera visiblement présent lors du Nintendo Direct de cet E3 2021 et le site officiel Japonais du jeu a malheureusement été mis à jour un peu trop trop avec notamment la date de sortie. C’est le site PersonaCentral qui a repéré cela et qui nous permet d’avoir les informations malgré leur suppression quelques minutes plus tard.

Enfin du concret pour Shin Megami Tensei V

Attention, si Atlus avait jusqu’à présent annoncé une sortie mondiale simultanée pour cette exclusivité Switch, cela ne veut pas forcément dire que nous aurons également le jeu le 11 novembre 2021 qui sera le jour de sortie au Japon. On aura au moins un jour de décalage vu le férié. On peut s’étonner d’un créneau aussi proche d’un autre JRPG où l’on fait combattre des créatures capturées : les remakes de Pokémon Diamant/Perle qui sortiront eux le 19.

Nous avons aussi les premiers éléments du scénario. Notre protagoniste lycéen se retrouve dans le mystérieux monde désertique de Da’ath, peuplé de démons dont la taille peut atteindre celle de montagne. Très vite, il va rencontrer un homme tout aussi étrange et fusionner avec lui pour former un Naobino capable de lutter contre les démons.

Il y aura d’ailleurs plus de 200 créatures différentes dont certaines seront inédites et créées par Masayuki Doi qui revient donc en tant que character (et démons) designer. Au niveau du gameplay, on nous signale que le héros pourra utiliser les démons pour avancer, ou bien alors ses pouvoirs de Naobino. Plusieurs fins sont prévues donc il faudra bien réfléchir à ses choix.

Le site officiel termine en annonçant l’existence d’une édition limitée avec un objet à l’image du fameux Naobino et qui coûtera 16 280 yens (dans les 120 euros). Reste à voir si, comme pour la date, cela s’appliquera également en dehors du Japon.

On vous donne donc rendez-vous le 15 juin pour le Nintendo Direct pour une très probable nouvelle bande-annonce et on parie également sur une présence de Shin Megami Tensei V lors du stream Treehouse qui suivra, pour montrer une première session de gameplay.