No More Heroes III

No More Heroes III est un jeu d'action dans lequel on retrouve Travis Touchdown, héros des deux premiers opus. Cette fois-ci, la menace ne vient plus d'autres assassins, mais d'aliens, qui envahissent la Terre. Pour lutter contre eux, Travis doit alors réussir tout un tas de défis dans des combats sanglants. On retrouve alors de nombreux mini-jeux et des séquences qui viennent parodier de grands nom du jeu vidéo en apportant plusieurs gameplay différents, en plus de la partie action du jeu.