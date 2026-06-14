Halo: Campaign Evolved : Un premier aperçu prometteur pour le remake du FPS culte des années 2000 ?

Attendu fin juillet prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, nous avons pu jouer à Halo: Campaign Evolved en avance pendant un peu moins de quatre heures, grâce à une démo nous donnant accès aux missions « Le cartographe silencieux » et « Attaque de la salle de contrôle ». Voici ce que nous en avons pensé, le tout garanti sans spoilers majeurs. Avant de poursuivre, sachez que cette build a tourné en configuration graphique Élevée (NVIDIA DLSS et Reflex Faible Latence activés) sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5, d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p et d’une manette Xbox One.

Au cours de notre session, nous avons terminé chaque niveau mentionné précédemment deux fois en solo et difficulté « Normale » : la première run se déroulant de façon classique, tandis que la seconde nous a permis de rejouer en appliquant certains modificateurs de gameplay (activation de la vue TPS, randomisation de l’emplacement des armes, etc.) Notez également que le point de vue exposé dans cet article est celui d’une personne ayant bouclé une fois chaque Campagne des titres suivants de la licence : Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach, Halo 4, Halo 5: Guardians, et Halo Infinite. Enfin, pour diverses raisons, toutes les images présentes dans cette preview ont été fournies par Microsoft.

A la (re)découverte du Halo Alpha

Se déroulant dans un futur lointain où l’humanité, par le biais de l’UNSC (United Nations Space Command), est en guerre contre l’Alliance Covenante, une espèce extraterrestre, Halo: Campaign Evolved nous met dans la peau du Master Chief, un super-soldat humain. Suite à des événements que nous tairons pour le moment, celui qui se fait aussi appeler « Major » par ses allié(e)s se retrouve plongé dans un conflit prenant place sur une très grande et étrange structure en forme d’anneau : le Halo Alpha. Guidé notamment par Cortana, une IA particulièrement efficace, sa mission consiste à percer les secrets de l’installation, tout en éliminant les nombreux ennemis qu’il croisera sur sa route.

Comme précisé plus tôt dans ce papier, la démo à laquelle nous avons eu accès, ne nous permettait de participer qu’à deux chapitres de la Campagne : « Le cartographe silencieux » et « Attaque de la salle de contrôle », qui se déroulent habituellement après quelques heures de jeu. De plus, certains éléments de mise en scène avaient été volontairement modifiés par les développeurs en amont. Par conséquent, difficile encore de savoir si la qualité d’écriture de ce remake sera similaire à celle du jeu original. Tout ce que nous pouvons affirmer concernant la dimension narrative au sens large pour l’instant est donc qu’elle semble bien partie pour intégrer des missions à la progression bien rythmée, portées par des cinématiques entièrement refaites de toute beauté, des doublages originaux en anglais convaincants, ainsi qu’une bande-son réarrangée et un sound-design retravaillé d’excellente facture.

Un gameplay extrêmement plaisant en perspective

Côté gameplay, si le studio américain a choisi de mettre en avant les niveaux 4 et 5 de la Campagne, ce n’est pas sans raisons. À eux seuls, ils nous ont offert un très bon aperçu de l’expérience de jeu promise par Halo: Campaign Evolved et, à l’image de ce à quoi nous avions eu droit dans le remaster de 2011, celle-ci possédait bien plus de forces que de faiblesses. Grâce à une prise en mains intuitive, même dans notre cas où nous n’avions pas joué à un opus de la saga depuis la sortie de Halo: Infinite et à Halo: Combat Evolved Anniversary depuis près de dix ans, diriger le Master Chief à la manette nous a procuré d’excellentes sensations dans les déplacements et les gunfights, en vue FPS comme TPS.

Magnum, pistolet à plasma, fusil d’assaut, Needler, épée à énergie, lance-roquettes, grenades, bouclier, camouflage… que ce soit en usant de l’arsenal de l’UNSC ou celui des Covenants, c’était un vrai régal de combattre sur le champ de bataille. Un sentiment qui ne faisait que se renforcer chaque fois que nos ennemis nous gratifiaient de leurs comportements les plus iconiques face à nos actions. Après tout, quoi de mieux que d’observer un Grognard fuir à notre approche ou un soldat lâcher un « oh ! oh ! » de surprise et désespoir juste avant de le voir voler dans une explosion de plasma ? C’est aussi pour assister à ce genre de scènes que nous aimons jouer à Halo.

Cependant, attention à ne pas trop sous-estimer nos adversaires non plus, au risque de nous faire punir par des offensives brutales et bien placées. Le Major a beau être un super-soldat, il n’est pas invincible pour autant et nous avons intérêt à toujours nous montrer un minimum vigilants. Toutefois, rassurez-vous, le challenge auquel nous avons été confronté nous a paru déjà bien dosé et équilibré. Quatre niveaux de difficultés étaient présents (Facile, Normale, Héroïque et Légendaire) et des Crânes à récupérer seront disponibles pour nous laisser personnaliser et/ou pimenter notre expérience, en activant la vue TPS, randomisant l’emplacement des armes et les factions ennemies rencontrées, nous octroyant des munitions et grenades infinies, etc.

Mis à part les affrontements à pied, ces deux missions étaient également l’occasion de pouvoir profiter de la puissance de feu du Shade, la fameuse tourelle à plasma Covenante, et, surtout, conduire différents véhicules bien connus des fans de la franchise, tels que le Warthog, le Scorpion, le Ghost et le Banshee. Et là encore, la prise en mains était très convaincante. D’ailleurs, à propos du Warthog, au cas où nous n’aurions pas été pleinement satisfaits de sa maniabilité basée sur les deux sticks analogiques et l’orientation de la caméra, une option pouvait être activée à tout moment dans un menu afin de nous laisser le contrôler en usant du joystick gauche, pour gérer la direction, et des gâchettes gauche et droite, pour accélérer ou freiner.

Vous l’aurez donc compris, le gameplay de cette démo était du Halo pur jus, plaisant et très bien huilé et nous croisons les doigts pour que ce soit toujours le cas au lancement.

Une refonte sous Unreal Engine 5 qui vend du rêve

Avant de conclure, faisons un point sur un dernier aspect particulièrement attendu au tournant de Halo: Campaign Evolved : sa refonte graphique et technique sous l’Unreal Engine 5 d’Epic Games. Bien qu’il faille rester un minimum prudent tant que nous ne verrons pas sa version 1.0 à l’œuvre, le remake chapeauté par Halo Studios semble prendre la bonne direction pour nous mettre une (petite ?) claque visuelle dans quelques semaines, et ce, même s’il est impossible de faire complètement abstraction de ce rendu global très « UE5 » visible comme dans tant d’autres titres tournant également sous ce moteur.

Détails des textures, gestion de la lumière et des ombres, modélisation du Master Chief, des PNJ, armes, véhicules, du ciel et des environnements, animations… arpenter les structures intérieures, plages de sable et zones enneigées des niveaux « Le cartographe silencieux » et « Attaque de la salle de contrôle » a été un régal pour les yeux. Honnêtement, nous n’avons pas grand-chose à ajouter ici, si ce n’est que nous espérons qu’on ne nous vend pas trop de rêve et que le jeu final sera aussi beau et fluide que dans cette démo.

Après y avoir joué pendant près de quatre heures, difficile de ne pas être emballé par Halo: Campaign Evolved. Entre le feeling extrêmement plaisant offert par sa prise en mains et ses gunfights, ainsi que la refonte technique sous Unreal Engine 5 qui nous a vraiment vendu du rêve par le biais de sa démo, ce remake nous paraît être en excellente voie pour donner envie aux joueurs et aux joueuses de découvrir, ou redécouvrir, le premier volet des aventures Sci-Fi épiques du Master Chief.

Cependant, il convient de demeurer un minimum prudent car plusieurs zones d’ombres subsistent. Est-ce que la Campagne sera vraiment plaisante à jouer du début à la fin ? Les nouvelles missions imaginées par les développeurs seront-elles aussi marquantes que celles conçues à l’époque par Bungie ? La VF, qui est bien portée par des êtres humains et non l’IA générative a priori, sera-t-elle à la hauteur malgré l’absence du casting original derrière ? Nous n’avons pas d’autre choix que de patienter encore un peu pour pouvoir répondre à ces questions.

En attendant, tous les voyants semblent au vert pour avoir droit à une version moderne digne du FPS culte commercialisé dans les années 2000 et son remaster en 2011. Pour rappel, le titre sortira le 28 juillet prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en apprendre davantage dessus, n’hésitez pas à consulter notre interview de Damon Conn et Max Szlagor, respectivement producteur exécutif et directeur créatif chez Halo Studios, réalisée il y a quelques jours.