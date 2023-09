Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2023

La fin d’année est toujours une période bien remplie. Les studios nous sortent toutes leurs franchises annuelles ainsi que leurs grosses productions, histoire de bien bourrer le marché avant les fêtes de fin d’année. Si septembre était déjà bien chargé, octobre le sera encore plus, avec des titres pour tous les goûts, allant du jeu d’action au jeu d’enquête en passant par de la plateforme et du Souls. Voici toutes les sorties jeux vidéo à venir.

Les sorties à retenir en octobre 2023

Avant de vous fournir la traditionnelle liste complète des sorties jeux d’octobre, on vous propose une sélection en vidéo. Une vidéo qui revient logiquement sur les gros titres, tels qu’Assassin’s Creed Mirage qui va ouvrir le bal de cet énorme mois. Marvel’s Spider-Man 2 sera l’un des autres gros rendez-vous d’octobre, aux côtés de Lords of the Fallen pour les adorateurs des Souls-like. Nintendo aura également quelques pièces à mettre avec Le Retour de Détective Pikachu et surtout, Super Mario Bros. Wonder.

Les jeux de octobre 2023

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2023 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

2 octobre

Trepang2 (PS5, Xbox Series)

3 octobre

The Lamplighters League (PC, Xbox Series)

Silent Hope (PC, Switch)

Station to Station (PC)

High On Life DLC High On Knife (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

SCORN (PS5)

4 octobre

Warhammer 40,000 Darktide (Xbox Series)

Blossom Tales II: The Minotaur Prince (Xbox One, Xbox Series)

Thief Simulator 2 (PC)

5 octobre

6 octobre

10 octobre

Forza Motorsport (PC, Xbox Series)

Wild Card Football (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Roblox (PS4, PS5)

Long Gone Days (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

11 octobre

Total War: Pharaoh (PC)

Honkai: Star Rail (PS5)

12 octobre

Dino Ranch – Mission Sauvetage (Switch)

Star Trek: Infinite (PC)

River City: Rival Showdown (PC, PS4, Switch)

Company of Heroes Collection (Switch)

Mercenaries Saga: Will of the White Lions + Mercenaries Wings: The False Phoenix + Mercenaries Saga 2: Order of the Sliver Eagle + Mercenaries Saga 3: Gray Wolves of War (PC)

13 octobre

16 octobre

17 octobre

18 octobre

19 octobre

Endless Dungeon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

World of Horror (PC, PS4, PS5, Switch)

Gargoyles Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Inescapable: No Rules, No Rescue (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

The Gap (PC, PS5)

Mail Time (PS5, PS4, Switch)

The 7th Guest VR (PSVR2, SteamVR)

20 octobre

24 octobre

26 octobre

Ghostrunner 2 (PC, PS5, Xbox Series)

War Hospital (PC, PS5, Xbox Series)

Dave the Diver (Switch)

Mineko’s Night Market (PS4, Xbox One)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR2)

Journey to Foundation (PSVR2, Meta Quest 2, PICO 4)

27 octobre

30 octobre

Phantom Rose 2 Sapphire (PC)

Resident Evil Village (iOS)

31 octobre

JUSANT (PC, PS5, Xbox Series)

Headbangers Rythm Royale (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Stray Souls (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

The Foglands (PS5, PSVR2, Meta Quest 2)

