Take-Two aurait fermé les studios Roll7 (OlliOlli) et Intercept Games (Kerbal Space Program 2)

Take-Two s’en prend aux plus petits

C’est donc la section plus « indé » de Take-Two qui va payer les pots cassés de l’éditeur. Pour rappel, le label Private Division avait été lancé pour soutenir les studios qui visaient des titres un peu trop ambitieux pour l’indé mais aussi plus raisonnable que le AAA. Depuis 2017, on a eu droit à quelques beaux exemples de réussites comme The Outer Worlds d’Obsidian ou Ancestors de Panache.

Un succès qui a probablement conduit à revoir les ambitions à la hausse et ainsi en 2020 après avoir fait l’acquisition de la licence Kerbal Space Program, Take-Two a débauché les équipes de Star Theory Games (qui a fermé quelques semaines plus tard) pour former Intercept Games. Le studio a ensuite hérité du projet Kerbal Space Program 2 qui est sorti en accès anticipé en février 2023 et qui risque donc de ne jamais avoir de version complète.

Et en novembre 2021, c’est le studio anglais Roll7 qui avait été racheté par Take-Two qui devait déjà éditer via Private Division leurs deux titres prévus pour 2022 à savoir les très sympathiques OlliOlli World et Rollerdrome. Il ne semble pas question de mettre fin aux collaborations avec différentes petites équipes et Private Division reste logiquement derrière No Rest for the Wicked, Tales of the Shire, Eternal Strands et les prochains projets de Game Freak ou Bloober Team.

Pas de relocalisations prévues

Mais pour les seuls deux studios qui appartenaient à Private Division, cela semble être la fin. Selon Jason Schreier, les employés de Roll7 auraient reçu un document les informant de la fermeture de leur entreprise et de la réception d’indemnités de départ. Et dans le cas d’Intercept Games, le doute est encore moins permis puisque l’information a été publiée sur le site du Département de la Sécurité de l’emploi de l’état de Washington.

On y apprend que Take-Two aurait prévenu l’organisme lundi de la fermeture de bureaux situés à Seattle et qui contiendraient 70 employés, ce qui correspond donc à la taille et la localisation des équipes d’Intercept Games. De son côté, le dernier chiffre public datant de 2023 affirmait que Roll7 employait 55 personnes. Pour rappel, Take-Two prévoyait de licencier 5% de ses effectifs, soit un peu plus de 600 personnes.

Et comme toujours…

Ce n’est pas la première fois que l’éditeur s’en prend à Private Division pour rattraper d’autres coûts puisque déjà l’année dernière, c’est cette section qui avait dû se séparer d’une partie de ses équipes pour économiser une cinquantaine de millions de dollars et soigner son bilan financier.

On peut comprendre que des entreprises dans la tourmente soient obligées d’en arriver là mais évidemment, la pilule passe moins facilement un mois après avoir dépensé 460 millions pour racheter Gearbox. Car oui, le groupe est très loin d’être à plaindre avec un GTA 6 à l’horizon, les microtransactions de GTA Online ou NBA 2K, et vient de sortir un TopSpin 2k25 qui en énerve déjà plus d’un avec ses choix.

Et si cela ne vous suffit pas, on rappelle qu’après sa recherche de 50 millions d’économies l’an dernier, le PDG Strauss Zelnick n’a pas hésité à s’octroyer un bonus de 21 millions en fin d’année afin de doubler son salaire et le passer à 42 millions. Strauss Zelnick qui n’avait pas hésité à se moquer des concurrents plus tôt en déclarant que lui ne licencierait pas massivement…