The Caligula Effect 2

The Caligula Effect 2 est un RPG développé par Historia et FuRyu qui sortira sur PlayStation 4 et Switch. Nouveau casting, même principe. On incarne un ou une protagoniste qui mène le Go-Home Club. Il s'agit d'un groupe de personnes voulant s'échapper d'un monde virtuel créé par une IA vocaloid du nom de Regret, et où tout le monde est lycéen. Comme le moindre départ mettrait fin à cette simulation, les Musiciens Obbligato tentent de barrer la route des héros. Niveau gameplay, le jeu se démarque par son système de programmation. On choisit les actions et le timing de nos personnages puis on observe le tour se dérouler en temps réel. Le jeu ne sera pas traduit en français et proposera uniquement des voix japonaises et des textes anglais.