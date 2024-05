Hunter x Hunter Nen x Impact ajoute Genthru à son casting mais pas le crossplay

Hunter x Hunter Genthru x Impact

Le légendaire joueur Justin Wong (et fameuse victime d’un moment mémorable de l’EVO) était au Japon à l’occasion de la compétition de ce week-end et il en a profité pour rencontrer les membres de l’équipe d’Eighting pour discuter avec eux de Hunter x Hunter Nen x Impact et surtout de faire quelques matchs contre eux, sur une version qui n’était pas exactement celle de la démo présente à l’évènement.

En effet, si elle contient bien les six premiers personnages annoncés, quelqu’un est venu se glisser au milieu et ce n’est ni Uvogine ni Machi qui viennent d’être annoncés mais bien Genthru. Si vous ne le connaissez pas ou ne vous souvenez plus de lui, il est présent dans l’arc Greed Island. Et une fois de plus, il ne s’agit pas exactement d’un personnage qui semble prioritaire pour le casting.

L’écran de sélection des combattants affiche (pour l’instant) 18 emplacements, on part donc du principe qu’il s’agira du nombre de personnages présents dans la version finale qui peut toujours évoluer mais on en doute un peu vu que le budget semble assez limité pour ce projet. C’est donc dommage puisqu’il s’agit d’un jeu qui se joue en 3 contre 3 mais aussi parce qu’avec neuf membres déjà connus, on connait déjà la moitié du casting avec des noms évidents encore manquants.

Pierre – Papier – Ciseaux

Tant que l’on est dans les mauvaises nouvelles, parlons du online du jeu. En effet, si Hunter x Hunter Nen x Impact sera disponible sur PlayStation 5, Switch et PC, on nous prévient déjà qu’il n’y aura pas de crossplay entre les plateformes. Ce n’est pas très étonnant pour la version Switch que l’on voyait mal faire jeu égal avec les autres mais c’est un peu dommage de ne pas l’avoir entre PS5 et Steam.

Mais terminons sur la meilleure note. Vu le passif de l’éditeur Bushiroad Games qui fait principalement du jeu mobile qui ne sort pas du Japon, on était assez frileux à l’idée de parler d’une sortie mondiale pour le titre. En effet, jusqu’à présent, la communication était uniquement en japonais. Mais une version anglaise du site officiel est enfin disponible et elle promet même le français dans les langues disponibles.

Certes, l’éditeur ne parle toujours pas d’une sortie chez nous mais on se doute bien que s’il y a un effort de localiser le jeu dans notre langue, c’est bien pour le sortir chez nous. Ne serait-ce qu’au minimum en version dématérialisée sur les différents stores et sinon, au pire, il y aura bien une façon de l’importer.

Mais avec tout cela, on ne sait toujours pas quand arrivera Hunter x Hunter Nen x Impact qui n’a toujours pas la moindre fenêtre de sortie sur PlayStation 5, Switch et PC.