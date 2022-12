Hellboy: Web of Wyrd

Hellboy: Web of Wyrd est un jeu d'action et d'aventure aux composantes roguelite développé par Upstream Arcade et édité par Good Shepherd Entertainment. Le titre nous fait suivre Hellboy dans une histoire originale en collaboration avec Dark Horse Comics et Mike Mignola, qui va devoir enquêter sur une mystérieuse demeure appelée The Butterfly House. Celle-ci renferme de nombreux secrets et des ennemis de plus en plus puissants à poutrer aussi bien à distance qu'au corps-à-corps.