Sword Art Online: Last Recollection

Sword Art Online: Last Recollection est un action-RPG développé et édité par Bandai Namco. Jouable en solo offline ou jusqu’à 4 joueurs en coopération en ligne, ce titre prend place durant les événements de la fin de l’arc Alicization du célèbre light novel de Reki Kawahara, War of Underworld. Côté roster, on retrouve plusieurs têtes connues des fans de la série (Kirito, Asuna, Alice, Bercouli…) ainsi que des personnages originaux créés spécialement pour l'occasion comme Dorothy et Sarai.