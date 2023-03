Cities: Skylines II

Cities: Skylines II est un jeu de simulation urbaine développé par Colossal Order et édité par Paradox Interactive qui permet aux joueurs de créer, développer et gérer leur propre ville à partir de zéro. Les joueurs peuvent concevoir des rues, des quartiers résidentiels et commerciaux parcs et des zones industrielles pour répondre aux besoins croissants de leur population en expansion. Le jeu propose plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que la personnalisation avancée du terrain, la gestion améliorée du trafic et l'intégration d'un système ferroviaire étendu.